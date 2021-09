Spotify lança novo modelo de venda de publicidade para podcasts no Brasil

O Spotify lança nesta quinta-feira, 2, um novo modelo de publicidade no Brasil, chamado de Spotify Podcast Ads. O modelo é voltado para os anunciantes, que compram veiculações de anúncios em podcasts pelo Spotify, ao invés de negociar a inserção junto aos produtores de conteúdo.

De acordo com a empresa, o novo modelo traz relatórios com impressões de anúncios confirmadas no lugar do volume de downloads. Há ainda informações como alcance e frequência da publicidade, o que permite tirar mais dados dos anúncios na plataforma e tomar melhores decisões para campanhas.

A nova função estará disponível em podcasts originais e exclusivos do Spotify. A primeira empresa a comprar anúncios direto pelo Spotify é a Chevrolet.

Ainda segundo a empresa, o movimento acontece em meio a um cenário aquecido para o conteúdo em áudio: o consumo mundial cresceu 95% no último ano e taxas de retenção atingiram níveis históricos.

“Com o Spotify Podcast Ads, pretendemos levar a publicidade de podcast para o próximo nível, oferecendo às marcas insights exclusivos sobre seus públicos e soluções criativas que podem realmente capturar a atenção do consumidor. Estamos muito animados com o impacto que podemos oferecer”, afirma Jon Hales, diretor interino de vendas do Spotify na América Latina.

A novidade é parte de uma investida de peso que o Spotify vem fazendo rumo ao mercado de áudio e também de publicidade. Centralizando a compra de anúncios na plataforma, a empresa teria um modelo de publicidade digital mais próximo de empresas como Google e Facebook, por exemplo.

No ano passado, o Spotify foi às compras e em meio a produtoras adquiriu também a Megaphone, uma empresa focada em direcionar publicidade em inserções de áudio, que deve dar mais tração para a empresa sueca nesse segmento.

Em fevereiro deste ano, quando anunciou uma expansão do serviço para 80 novos países, a empresa também apresentou um novo formato de propaganda em podcasts. À época, Dawn Ostroff, diretora de conteúdo no Spotify, afirmou que a plataforma conseguiu mudar o formato de podcasts: antes era mais comum o download dos episódios, o que deixava anunciantes “no escuro”, sem dados e métricas sobre se anúncios foram ouvidos, por quem e qual o impacto disso.

Com isso, a audição dos programas se tornou streaming e permite coletar mais informações sobre audiência. Como o tempo de consumo de áudio em países como os EUA é semelhante ao consumo de vídeo, é esperado que o mercado publicitário, um pouco mais tímido nos áudios, sofra uma expansão acelerada.

