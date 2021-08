Samsung lança celular com maior bateria do mercado na atualidade

A sul-coreana Samsung, fabricante que mais vende celulares no mercado brasileiro, reforça a partir de hoje a sua presença no e-commerce com dois smartphones que serão vendidos apenas por meio de canais digitais. Os produtos chamados M 32 e M62 são integrantes da terceira geração da família Galaxy M, criada para ser vendida on-line e buscam diferenciação pela capacidade de suas baterias.

O Galaxy M62 é o aparelho com especificações mais sofisticadas entre os dois lançamentos. Ele tem bateria de 7.000 mAh (a maior do mercado brasileiro na atualidade), 8GB de RAM, tela de 6,7 polegadas (Full HD+), processador Exynos 9825 octa-core, câmera frontal de 32 megapixels e câmera traseira quádrupla (principal de 64 MP, ultra-wide de 12 MP e duas de 5 MP, uma para profundidade e outra para macro).

A bateria do M62 é a de maior capacidade no mercado brasileiro na atualidade. Ela é quase duas vezes maior do que a do iPhone 12 Pro Max, que tem 3.700 mAh. O produto tem preço sugerido de 3.499 reais, mas a Samsung tem uma promoção de lançamento válida até o fim de agosto que deixará o preço em 2.499 reais.

O Galaxy M32 é mais simples do que o M62 na ficha técnica, mas tem uma tela de 6,4 polegadas (Full HD+) com taxa de atualização de 90 Hz, ante 60 Hz do irmão de linha. O motivo apontado pela Samsung para esse acontecimento é o fato de um o M32 ser um projeto global mais novo do que o M62. A taxa de atualização de imagem se tornou um importante ponto de diferenciação ao longo de 2021, com fabricantes lançando aparelhos com até 140 Hz de atualização de imagem, um fator que influencia na qualidade e fluidez de cenas de filmes de ação ou jogos.

O M32 conta com bateria de 5.000 mAh, 6 GB de RAM, processador Helio G80 octa-core, 128 GB de memória interna, câmera frontal de 20 megapixels e câmera traseira quádrupla, sendo de 64MP (Principal), 8MP (Ultra Wide), 2MP (Profundidade) e 2MP (Macro). O preço sugerido do aparelho é de 2.399 reais e a promoção de lançamento deixará o valor por 1.999 reais até o fim deste mês.

“Em uma era em que a vida das pessoas está cada vez mais voltada para a realização de várias atividades cotidianas com suporte do smartphone, como trabalho, estudo ou entretenimento, em qualquer lugar, oferecemos dispositivos de alta performance e com baterias capazes de assegurar longas horas de duração. Tanto o Galaxy M62 quanto o Galaxy M32 são smartphones completos para o dia a dia”, diz, em nota, Marcelo Daou, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

Os dois aparelhos contam com carregador na caixa, sendo que o do M62 tem capacidade de 25 W e o do M32 tem 15 W, ambos compatíveis com tecnologias de carregamento rápido da bateria. Ambos também possuem a tecnologia NFC para a realização de pagamentos Samsung Pay, rival do Apple Pay e do Google Pay.

Assim como os integrantes da linha Moto G, da Motorola, os aparelhos novos da Samsung não contam com certificações de IP avançadas que garantem proteção contra a entrada de água.

Além da Motorola, os novos integrantes da linha Galaxy M confrontam no mercado as marcas chinesas em ascensão, que aproveitam o vácuo deixado pela saída da LG do segmento. Xiaomi e Realme aceleraram suas estratégias de lançamento de produtos no Brasil e buscam integrar o pódio das empresas que mais vendem celulares no país.