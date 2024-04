Terremoto em Taiwan pode afetar produção de chips e displays de TV

Taiwan acaba por passar por seu maior terremoto em 25 anos. Como consequência, é provável que o suprimento global de componentes tecnológicos, como semicondutores e painéis de display, seja suprimido, de acordo com analistas.

O abalo sísmico de força 7.2 atingiu a costa oriental de Taiwan na manhã de quarta-feira, fazendo nove vítimas fatais. Mais de mil pessoas ficaram feridas.

A ilha possui um papel importante na cadeia produtiva de chips por ser lar da maior fabricante do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. A empresa é responsável por fornecer chips à Apple e à Nvidia. Além disso, outras fabricantes de menor porte são taiwanesas, a exemplo da UMC, da Vanguard International Semiconductor e da Powerchip Semiconductor Manufacturing.

Produtores de Taiwan vêm fortalecendo suas fábricas contra terremotos há décadas. Muitos deles lançam mão de sistemas automáticos de fechamento para minimizar danos à produção e às ferramentas, de acordo com analistas.

Embora a maioria de suas estruturas não estejam localizadas próximo ao epicentro do terremoto, muitas das empresas afirmaram que tiveram que evacuar algumas de suas plantas e fechar determinados locais para inspeção. A TSMC, por exemplo, relatou que pode ter que atrasar alguns envios para compensar pelos imprevistos.

Analistas da Barclays disseram que algumas fábricas de semicondutores precisam operar sem pausa por diversas semanas, e que as interrupções podem causar pressões sobre os preços do setor. De acordo com eles, pode haver um efeito cascata que gerará reverberações em países como Japão, Coreia do Sul, China e Vietnã.

Também podem ser afetadas as fábricas de televisão, uma vez que os carregamentos de painéis de display podem sofrer com as consequências do terremoto. É provável que os efeitos do abalo reduza o suprimento, declara a empresa de pesquisa TrendForce.

Com informações da Reuters.