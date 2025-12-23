Samsung compra negócio de IA automotiva da alemã ZF por € 1,5 bilhão

A Samsung Electronics deu mais um passo para ampliar sua presença no setor automotivo ao comprar, por € 1,5 bilhão (US$ 1,8 bilhão), uma área estratégica de assistência ao motorista da alemã ZF Group. A operação será feita por meio da Harman International, subsidiária controlada pela empresa sul-coreana desde 2017.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 23, a Harman afirmou que a aquisição garante à Samsung uma posição de liderança em tecnologias de câmeras inteligentes para veículos, ao incorporar sistemas de radar e computação automotiva desenvolvidos pela ZF. Segundo a empresa, o objetivo é acelerar a oferta de soluções para carros cada vez mais definidos por software.

A Harman é uma das principais fornecedoras globais de sistemas de áudio, infotainment e conectividade veicular, com marcas como JBL, Harman Kardon e Bang & Olufsen. Entre seus clientes estão montadoras como BMW, Volkswagen e Volvo. Desde que foi comprada pela Samsung por US$ 8 bilhões, a empresa passou a ser o principal braço da estratégia automotiva do grupo.

De acordo com a Samsung, a combinação da experiência da Harman em cockpits digitais com as tecnologias de sensores da ZF deve atender à próxima geração de veículos. A empresa estima que o mercado de sistemas avançados de assistência ao motorista, conhecidos como ADAS, e de controladores centralizados cresça de 62,6 trilhões de won (US$ 42,3 bilhões) em 2025 para 189,3 trilhões de won até 2035, impulsionado pela demanda por segurança e conveniência.

Para a ZF, a venda representa um alívio financeiro em um momento de forte pressão sobre os fornecedores europeus. A empresa enfrenta custos mais altos para refinanciar dívidas, além de queda na rentabilidade. Em nota, o CEO da ZF, Mathias Miedreich, afirmou que o negócio ajudará a reduzir o endividamento e permitirá concentrar investimentos nas tecnologias consideradas centrais para o grupo.

O movimento ocorre em meio a um cenário difícil para a indústria automotiva alemã. A desaceleração da transição para veículos elétricos, a concorrência de fabricantes chineses e o alto custo de desenvolvimento de novas tecnologias têm levado empresas a rever seus portfólios e cortar empregos.

Pressão no setor automotivo europeu

Dados da agência federal de estatísticas Destatis mostram que o setor automotivo da Alemanha perdeu quase 50 mil postos de trabalho neste ano, com os fornecedores liderando as demissões. O número de insolvências no segmento também atingiu recorde no ano passado.

Analistas veem a venda como mais um exemplo de empresas europeias se afastando de áreas intensivas em capital, como eletrônica avançada, enquanto grupos asiáticos e de tecnologia ampliam sua presença. Desde a compra pela Samsung, a Harman opera de forma independente e dobrou sua receita, em parte por meio da aquisição de cerca de dez empresas, consolidando-se como peça-chave na estratégia global do grupo sul-corea