Saiba o que é VPN, como funciona e como acessar uma rede privada

Nos últimos dois anos, o Brasil acompanhou um salto no uso de VPN (Virtual Private Network), com uma taxa de adoção que já alcança mais de 60 milhões de pessoas, com cerca de 30% da população usando o protetor de navegação. A tecnologia, tem se tornado uma ferramenta indispensável tanto no ambiente corporativo quanto para o usuário comum. Essencial para a segurança digital, a VPN cria um canal de comunicação seguro e criptografado entre dispositivos, permitindo a troca de dados de forma privativa através da internet.

Empresas de todos os portes recorrem a essa tecnologia para garantir que seus funcionários acessem a rede corporativa de maneira segura, mesmo quando estão em locais remotos. Isso facilita não apenas o compartilhamento de arquivos e o acesso a servidores internos, mas também a manutenção da produtividade com proteção elevada contra possíveis interceptações de dados. Também é útil em situações de bloqueios de comunicação em países com controle e censura de serviços de interneté mais amplo.

Para o usuário individual, a VPN oferece a possibilidade de navegar pela internet com um grau adicional de privacidade e segurança, especialmente em redes Wi-Fi públicas, conhecidas por suas vulnerabilidades. Além disso, permite acessar conteúdos geograficamente restritos, ampliando as possibilidades de entretenimento e informação disponíveis online. Enteda o que é e como funciona a ferramenta abaixo:

O que é VPN?

VPN, sigla para Virtual Private Network (Rede Privada Virtual, em português), é uma tecnologia que estabelece uma conexão segura e criptografada entre dois dispositivos através da internet. Essa tecnologia permite a transmissão de dados de forma segura por uma rede pública, como a internet, embora não proporcione anonimato total. A VPN é um recurso valioso para proteger a identidade online do usuário.

Para que serve uma VPN?

A principal aplicação de uma VPN é no contexto corporativo, permitindo a funcionários e dispositivos de uma empresa se conectarem à rede corporativa de qualquer lugar do mundo via internet. Essa conexão segura facilita o compartilhamento de arquivos e o acesso a servidores internos. Para usuários domésticos, a VPN oferece uma camada extra de segurança, especialmente em redes Wi-Fi públicas, além de permitir o acesso a conteúdos geograficamente restritos ao se conectar a servidores em outros países.

Como funciona uma VPN?

Ao conectar-se através de uma VPN, estabelece-se uma conexão ponto a ponto entre o dispositivo do usuário e um servidor remoto. Isso permite ao usuário acessar a internet como se estivesse utilizando a rede desse servidor, com os dados transmitidos sendo criptografados para maior segurança. Dispositivos como celulares, tablets, computadores e até smart TVs podem utilizar VPNs, que também podem ser configuradas em ambientes corporativos para acesso remoto seguro.

Quais os tipos de VPN existentes?

Existem várias modalidades de VPN, incluindo VPNs corporativas, destinadas a ambientes empresariais; VPNs para internet, que são serviços comerciais para uso geral; e VPNs para jogos, que otimizam a conexão para reduzir latência em jogos online. Cada tipo tem suas características e finalidades específicas, desde garantir a segurança na troca de dados até contornar barreiras geográficas de conteúdo.

É seguro usar VPN?

A segurança ao utilizar uma VPN varia conforme o tipo e o provedor do serviço. VPNs corporativas devem utilizar protocolos de criptografia avançados, enquanto os usuários de VPNs públicas devem estar atentos à política de privacidade e à reputação do provedor. Uma VPN confiável pode significar uma camada adicional de segurança em redes públicas, embora seu uso em redes domésticas seja menos crítico, a menos que o objetivo seja acessar conteúdo com restrições geográficas.

Preciso pagar para usar uma VPN?

Há uma ampla gama de serviços de VPN, incluindo opções gratuitas com limitações e serviços pagos com recursos avançados. A escolha entre serviços gratuitos e pagos depende das necessidades de segurança, privacidade e desempenho do usuário.