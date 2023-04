Ranking mostra quantos brasileiros estão no TikTok em 2023

O TikTok já se tornou uma das maiores plataformas de vídeos em todo o mundo. No Brasil, dancinhas, dublagens e músicas são alguns dos conteúdos frequentemente associados ao app chinês. Uma outra ideia comum é a de que se trata de uma rede social usada principalmente (e apenas) pelo público adolescente — mas um levantamento publicado pela consultoria alemã Statista mostra que o app já tem cadeira cativa com os adultos também.

De acordo com um ranking feito a partir de dados da DataReportal, o Brasil tem 82,2 milhões de usuários com 18 anos ou mais, número que é inferior apenas ao dos Estados Unidos (113,3 milhões) e ao da Indonésia (109,9 milhões). Abaixo do país, estão outros como México, Rússia, Vietnã, Filipinas e Tailândia.

Importante lembrar que o app permite que usuários a partir dos 13 anos criem uma conta, porém, dados a respeito da presença do público menor de 18 anos não são divulgados publicamente. O que não permite uma comparação exata a respeito do número de adolescentes na plataforma ante o de adultos sob uma perspectiva geral.

Ao analisar as maiores economias do mundo, a ausência da China dentro desse ranking é explicada pelo fato de o país ter a versão ‘doméstica’ do app, chamada Douyin. A falta da Índia tem a ver com restrições impostas pelo governo local ao aplicativo.

Nos Estados Unidos, as discussões a respeito da presença do aplicativo seguem na Justiça. A EXAME explicou o assunto em uma extensa reportagem publicada nesta semana, apontando a perspectiva dos reguladores, da empresa e de usuários.