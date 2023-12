Para a Mondelez Brasil, é preciso que a empresa reflita a diversidade da sociedade brasileira

Mais de 56% da população brasileira se autodeclara preta ou parda. Segundo dados do Mover esse número cai para 4,7% quando observamos os cargos de liderança de grandes empresas no país. O abismo racial e social que separa grupos minorizados do sucesso virou um tema caro ao mercado, que tem impulsionado políticas de equidade e diversidade, com cadeiras específicas para traçar estratégias eficientes.

A EXAME conversou com a head de Diversidade, Equidade e Inclusão da Mondelez Brasil, Daniela Sagaz, para saber como a empresa, uma das maiores indústrias de snacks do mundo, está aumentando a diversidade de seus quadros e dando oportunidades de crescimento para seus funcionários.

A Mondelez Brasil tem uma meta ousada de igualar a estrutura racial do corpo de funcionários às da sociedade brasileira. A empresa começou com programas de incentivo e promoção de mulheres em cargos de liderança e passou a pensar uma estratégia mais robusta, a partir de 2019, para inclusão e promoção de pessoas negras, pessoas com deficiência e LGBTQIAPN+.

“Um dos nossos grandes diferenciais é conectar nossa estratégia de diversidade com os pilares do nosso negócio. Nós trazemos reflexões poderosas para que as lideranças façam quando forem iniciar processos de atração, desenvolvimento e retenção. É a intencionalidade que faz a diferença”, diz Daniela.

Também participa do podcast a engenheira de produção Mayse Cíntia da Costa, que faz parte do programa Mondelíderes, que prepara e qualifica pessoas negras para assumirem posições de liderança na empresa. Ela conta sua história e as expectativas em atuar no projeto.