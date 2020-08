O Orkut voltou? Calma, não é bem assim

A manhã nas redes sociais foi bastante agitada nesta terça-feira, 4. Usuários do Twitter estavam comentado um assunto da década passada: o Orkut. A rede social, que unia fotos, depoimentos e comunidades, foi desativada pelo Google em 2014 após o sucesso global do Facebook. Hoje, muita gente achou que ela havia ressuscitado, mas não é bem assim.

O que acontece é que desde 2017 um site chamado Orkut.br está disponível, e foi desenvolvido por um fã da rede social. Ao entrar na página inicial, o usuário é logo avisado que “o orkut.br não tem vínculo com o Google”, empresa que comandava a rede social em meados dos anos 2000.

Os comentários sobre o Orkut cresceram após rumores sobre um suposto plano de assinatura do Twitter, que pode adotar funcionalidades exclusivas para os assinantes. Na segunda-feira, 3, alguns usuários responderam uma enquete sobre o que gostariam de ver na rede social de mensagens curtas, como vídeos com maior qualidade e a possibilidade de editar tuites já publicados.

😮 Here’s a list of features Twitter may be considering for its paid / subscription service

Which would you be willing to pay for? pic.twitter.com/w8vYumrpx3

— Matt Navarra (@MattNavarra) July 31, 2020