WhatsApp prepara integração com o Google

O WhatsApp está preparando uma integração com o Google para que o usuário pesquise os conteúdos virais de uma mensagem a fim de evitar a desinformação.

Para fazer a pesquisa, o usuário deve clicar no botão de lupa que aparecerá ao lado de uma mensagem encaminhada e oferecerá um mecanismo de busca na internet sobre o conteúdo da mensagem.

O novo recurso será testado a partir desta semana no Brasil, assim como nos Estados Unidos e Reino Unido. A pesquisa no Google está disponível no aplicativo do WhatsApp para Android, iPhone e web.

“O recurso permite que os usuários carreguem a mensagem diretamente pelo navegador do celular ou do computador sem que o WhatsApp tenha acesso ao conteúdo da mensagem”, informou a empresa em comunicado.

International Fact-checking Network

Um novo chatbot, um robô de perguntas e respostas, chegou ao Brasil nesta terça-feira para combater a desinformação. Ele funciona no WhatsApp e foi criado pela International Fact-checking Network (IFCN), aliança global que reúne mais de 90 organizações que se dedicam à verificação de fatos,

A medida visa minimizar os danos da propagação de notícias falsas especialmente sobre a covid-19. O chatbot está disponível mais de 70 países.

As iniciativas que acontecem em ano eleitoral no Brasil e nos Estados Unidos visam reduzir a desinformação promovida por aplicativos de mensagens instantâneas. Sendo o WhatsApp o app mais usado dessa categoria no Brasil, as novas medidas podem ter impacto positivo na redução de propagação de notícias falsas.