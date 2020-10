Microsoft lança novos notebooks Surface para competir com Chromebooks

O novo computador da Microsoft, Surface Laptop Go, foi anunciado hoje pela empresa e é uma alternativa aos Chromebooks, do Google. Os novos notebooks têm foco em portabilidade e são uns dos mais baratos da linha Surface até agora, com um preço inicial de 549 dólares.

O notebook tem características similares aos demais da linha Surface, mas com uma tela relativamente menor. No Surface Laptop 3, por exemplo, o monitor tem 13,5 polegadas, enquanto no novo Laptop Go a tela apresenta 12,4 polegadas. A resolução, no entanto, permanece de 1.536 por 1.024 pixels para ambos os dispositivos.

O notebook também conta com uma definição de 720p HD e pesa 1,1 quilograma, sendo mais leve do que um Macbook Air da Apple. Para este novo dispositivo, a Microsoft optou por utilizar um processador Intel i5 da décima geração, diferentemente dos processadores Intel Pentium Gold utilizados nos outros produtos da marca.

O Surface Laptop Go terá três versões, que diferem principalmente na quantidade de memória. O mais barato tem 4 gigabytes de memória RAM e 64 gigabytes de armazenamento. Ele é menos potente do que os computadores da nova geração, que costumam vir com 8 gigabytes de memória RAM.

Por não ter uma câmera que suporte o login por reconhecimento facial, a Microsoft anunciou que o notebook poderá ser aberto por meio da digital do usuário, que deve ser registrada na tecla representada no teclado.

As outras duas versões, 8 gigabytes de memória RAM, custam 699 e 899 dólares — e diferem na quantidade de espaço de armazenamento do cartão SSD, tendo, respectivamente, 128 e 256 gigabytes. Segundo a Microsoft, a bateria do notebook pode durar até 24 horas e ele virá com alto-falantes e duas conexões USB, além de uma entrada para fones de ouvido externos.

O notebook também vem com um suporte para Wi-Fi 6, e virá em três cores: azul, prata e bege. Os dispositivos começarão a ser vendidos no dia 13 de outubro exclusivamente pelo site da Microsoft, mas ainda não têm previsão para chegar aos consumidores brasileiros.