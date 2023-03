Microsoft demitiu equipe de ética do setor de inteligência artificia para se dedicar a OpenAI

A Microsoft demitiu uma equipe inteira dedicada a orientar a inovação em inteligência artificial (IA) ​​aliada a resultados éticos, responsáveis ​​e sustentáveis. Conforme relatado pelo Platformer, a equipe, que já chegou a ter 30 membros, encerrou sua presença nos planos da empresa com sete funcionários.

A eliminação do time foi incluída junto das mais de 10.000 demissões que a empresa comandada por Satya Nadella planejou. E ocorre no momento em que Microsoft investe mais de 10 bilhões de dólares em sua parceria com a OpenAI, a startup por trás dos sistemas de IA de geração de arte e texto, como ChatGPT, que foi integrado ao buscador Bing.

Mova-se rapidamente...

Como o papel da equipe era fiscalizar se as políticas da Microsoft sobre IAs eram colocadas em prática, o corte acende um alerta sobre como será o comportamento da empresa em um momento onde indica querer acelerar a participação da tecnologia em seus produtos.

Como apurou o Plataformer, houve pressão partindo de Kevin Scott, diretor de tecnologia da Microsoft, e Satya Nadella, para adotar rapidamente o que foi desenvolvido pela OpenAI e entregá-los aos consumidores.

Considerando que a OpenAI garante ter preocupações sobre a ética do seu chatbot, a Microsoft indica que vai terceirizar, ao menos em partes, o trabalho de balizar o comportamento das IAs.