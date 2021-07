Locaweb adquire Bagy, empresa que facilita criação de lojas virtuais

A Locaweb anunciou mais uma aquisição. A empresa comprou a Bagy, uma plataforma de comércio eletrônico focada em social commerce, que permite que pessoas criem lojas virtuais, conectem a suas redes sociais e outros market places e comecem a vender.

A plataforma conta com 13.500 usuários ativos e tem como público alvo pequenas e médias empresas, influenciadores virtuais e pessoas físicas a terem uma presença no varejo. Os valores da negociação não foram revelados.

“Há algum tempo tenho acompanhado o poder do Social Commerce como impulsionador das vendas online, em especial na China, que já está mais consolidada nesse mercado. Agora, tenho muito orgulho de anunciar a aquisição da Bagy, essa plataforma que é referência em Social Commerce no Brasil” afirma Fernando Cirne, CEO da Locaweb.

De acordo com a Locaweb, o objetivo é fortalecer a presença nesse segmento de mercado, de olho em um possível futuro que se assemelhe ao que ocorre em outros países. Na China, por exemplo, esse mercado movimentou 200 bilhões de dólares em 2020 e deve dobrar de tamanho até o ano que vem.

A Locaweb está em um frenesi de aquisições. No último trimestre do ano passado, a empresa aportou 322 milhões de reais em 5 empresas que adquiriu no período, como Social Miner, Etus e Vindi, esta a mais vultuosa.

Este ano, o apetite continuou, depois que a empresa comprou o software de gestão Bling por 524 milhões de reais em abril.