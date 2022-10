Kwai lança recurso para usuário enviar "mimo" a criadores

A Kwai, rede social de vídeos curtos que se parece com o TikTok e que ficou conhecida por remunerar quem a utiliza, deu mais um passo importante na sua ampliação no Brasil, o seu maior mercado depois da China.

O app de 47 milhões de usuários implementou nesta segunda-feira, 31, o recurso “mimo”, que permite que os seguidores contribuam, em forma de dinheiro, para os vídeos de seus criadores favoritos.

Para isso, basta acessar um dos conteúdos diretamente no perfil do criador na plataforma, clicar no botão de compartilhar, selecionar a opção “mimo” e em seguida escolher entre as sugestões de valores, que são: R$ 4,90, R$ 10,90 e R$ 39,90.

Após optar pela forma de pagamento e finalizar, vai aparecer a mensagem “Processo completo. Sua compra foi realizada com sucesso” e um banner animado de agradecimento. Na sequência o criador receberá oficialmente a sua bonificação.

O valor irá integralmente, sem cobrança de comissão pela plataforma. Com o novo recurso, um seguidor pode enviar até R$ 500 por dia em mimos e um criador de conteúdo pode receber até R$ 1 mil em mimos por dia.