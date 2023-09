iOS 17 é liberado pela Apple nesta segunda; confira as mudanças e se seu iPhone é compatível

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 18, a liberação o sistema iOS 17 para os modelos de Iphones compatíveis. A novidade já havia sido divulgada pela companhia em junho, durante a conferência WWDC 2023, que reuniu diversos desenvolvedores de software.

De acordo com a empresa, a atualização pode ser feita pelos usuários na área de "Ajustes" do sistema do smartphone. A nova versão promete trazer grandes mudanças na forma de uso do iPhone e na percepção dos usuários, com melhorias na estética, novas funcionalidades e aplicativos.

Com o iOS 17, os iPhones compatíveis contarão com Pôster de Contato, no qual o usuário pode definir a foto que outras pessoas veem durante a chamada, e o NameDrop, que está conectado ao AirDrop e permite o compartilhamento de informações de contato apenas pela aproximação de dois smartphones.

O que muda nos iPhones com o iOS 17?

FaceTime : ferramenta permite aos usuários deixar recado em vídeo ou áudio quando a outra pessoa não atender a chamada.

: ferramenta permite aos usuários deixar recado em vídeo ou áudio quando a outra pessoa não atender a chamada. Pôster de Contato : ferramenta apresenta a foto e nome do usuário com um estilo personalizado para os contatos que receberem uma ligação;

: ferramenta apresenta a foto e nome do usuário com um estilo personalizado para os contatos que receberem uma ligação; Mapas : com a atualização, o aplicativo começa a salvar uma área para ser acessada mesmo quando o iPhone não estiver conectado à internet;

: com a atualização, o aplicativo começa a salvar uma área para ser acessada mesmo quando o iPhone não estiver conectado à internet; NameDrop : permite compartilhar número de telefone e e-mail de um iPhone para o outro ao aproximar os dois smartphones, por meio do sistema de transferência de dados sem fio do AirDrop;

: permite compartilhar número de telefone e e-mail de um iPhone para o outro ao aproximar os dois smartphones, por meio do sistema de transferência de dados sem fio do AirDrop; Diário (Journal) : o novo aplicativo da Apple ajuda os usuários a registrarem lembranças. No entanto, a ferramenta será liberada posteriormente, ainda neste ano, informou a Apple.

: o novo aplicativo da ajuda os usuários a registrarem lembranças. No entanto, a ferramenta será liberada posteriormente, ainda neste ano, informou a Apple. Em Espera : tela do celular pode mostrar informações de calendário, tempo e música, quando o aparelho não estiver em uso e estiver apoiado na horizontal;

: tela do celular pode mostrar informações de calendário, tempo e música, quando o aparelho não estiver em uso e estiver apoiado na horizontal; Mensagens : com a atualização a ferramenta vai permitir a transcrição de mensagens de áudio e contará com um recurso para notificar uma pessoa assim que o usuário chegar ao seu destino;

: com a atualização a ferramenta vai permitir a transcrição de mensagens de áudio e contará com um recurso para notificar uma pessoa assim que o usuário chegar ao seu destino; Figurinhas: o iOS 17 vai oferecer efeitos para animar stickers criados a partir de Live Photos;

Quais iPhones são compatíveis com a nova versão?

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max (2023);

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max (2022);

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max (2021);

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max (2020);

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max (2019);

iPhone XS e XS Max (2018);

iPhone XR (2018);

iPhone SE (2020 e 2022).

Como instalar o iOS 17 no seu iPhone?