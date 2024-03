Neuralink, de Musk, mostra paciente jogando videogame e xadrez apenas com a mente; veja vídeo

A Neuralink, de Elon Musk, transmitiu ao vivo na quarta-feira uma atualização com seu primeiro paciente de implante cerebral, mostrando o homem tetraplégico conseguindo jogar videogames e xadrez on-line usando sua mente. As informações são do Yahoo Finance.

O implante cerebral permite que o paciente use seus pensamentos para controlar um computador. Musk disse que a empresa começará a trabalhar com pacientes que têm limitações físicas graves, como comprometimento da medula espinhal cervical.

No vídeo de quarta-feira, que foi transmitido no X (ex-Twitter), o paciente, Noland Arbaugh, conseguiu usar seu computador para jogar xadrez e o jogo Civilization VI. "Eu tinha desistido de jogar esse jogo", disse ele.

Arbaugh, de 29 anos, disse que sofreu uma lesão na medula espinhal em um acidente de mergulho há oito anos. Ele também disse que recebeu alta do hospital um dia após o procedimento do Neuralink em janeiro, que transcorreu sem problemas. Ele acrescentou que "ainda há trabalho a ser feito" para refinar a tecnologia.

The first human Neuralink patient, who is paralysed, controlling a computer and playing chess just by thinking. pic.twitter.com/eMt159JoIg — Historic Vids (@historyinmemes) March 21, 2024

A Neuralink não é a única empresa que está trabalhando em dispositivos cerebrais que se conectam a computadores. Demonstrações modernas de controle de cursor por meio de pensamentos foram realizadas em outros seres humanos com vários tipos de implantes, como os implantados pelo consórcio BrainGate de instituições de pesquisa e hospitais.

Entretanto, o dispositivo Neuralink contém mais eletrodos do que outros dispositivos, o que sugere que ele pode ter mais aplicações potenciais no futuro. A tecnologia da startup de Musk funciona sem a necessidade de uma conexão com fio com dispositivos externos.

Em uma publicação no X, Musk deu a entender que o dispositivo pode ter a capacidade de restaurar a visão. "Blindsight é o próximo produto depois de Telepathy", escreveu ele, referindo-se ao nome do implante para pacientes com paralisia.