iFood fora do ar? Usuários relatam instabilidade

Usuários relatam problemas no iFood nesta sexta-feira, segundo a plataforma DownDetector. O pico de reclamações aconteceu às 21h, com 1.380 notificações na plataforma.

Entre os problemas mais relatados, estão: falha geral (39%), falha no site (33%) e compras online (28%). Os comentários feitos por usuários incluem desde falha em que o aplicativo não abre, até outras como não ser possível ver um pedido realizado.

-

A última falha relatada no aplicativo aconteceu no início do mês, no dia 3 de agosto.

A EXAME entrou em contato com a assessoria da empresa e, assim que houver um posicionamento sobre o tema, a matéria será atualizada.