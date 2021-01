IBM registra três vezes mais patentes que a Apple em 2020

No ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, a inovação não parou. Em 2020, foram registradas nos Estados Unidos 352.013 novas patentes, menos de 1% do número de 354.428 de 2019, segundo levantamento da empresa de monitoramento IFI Claims Patent Services. Reconhecida mundialmente em setores como computação em nuvem, inteligência artificial e computação quântica, a americana IBM registrou mais do que três vezes o número de patentes da Apple em 2020. Foram 9.130 registros.

A empresa responsável pela fabricação de chips do iPhone, chamada Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), também obteve mais patentes do que a Apple, que ficou em oitava colocação no ano, logo atrás da LG.

A segunda empresa que mais conseguiu novas patentes foi a sul-coreana Samsung, com 6.415, seguida pela japonesa Canon no top 3, com 3.225. A Samsung também aparece na 16º posição com a sua divisão de displays, que fornece as telas do iPhone 12 da Apple.

Amazon, Facebook e Google também estão no top 50 empresas que mais registraram patentes nos EUA em 2020. A lista completa está ao final da matéria.

“No geral, a atividade de patentes dos EUA caiu ligeiramente no ano passado, apesar da pandemia. Esta é uma pequena queda no que tem sido uma trajetória de alta que vimos na última década, e ainda é 13% maior do que o que vimos em 2018 ”, afirmou, em nota, Mike Baycroft, CEO da IFI CLAIMS Patent Services. Segundo ele, será necessário esperar pelo menos mais um ano para determinar se a pandemia teve algum impacto no ritmo de novos registros de patentes.

As 50 empresas que mais registraram patentes nos EUA em 2020

1 IBM – 9130

2 Samsung Electronics – 6415

3 Canon – 3225

4 Microsoft – 2905

5 Intel Corp – 2867

6 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) – 2833

7 LG Electronics – 2831

8 Apple – 2792

9 Huawei Technologies – 2761

10 Qualcomm – 2276

11 Amazon Technologies – 2244

12 Sony – 2239

13 BOE Technology Group – 2144

14 Toyota – 2079

15 Ford – 2025

16 Samsung Display – 1902

17 Google – 1817

18 General Electric – 1760

19 Micron Technology – 1535

20 Hyundai – 1464

21 Boeing – 1435

22 Telefonaktiebolaget LM Ericsson – 1366

23 Seiko Epson – 1334

24 Kia Motors – 1323

25 Panasonic – 1283

26 AT&T – 1238

27 Honda – 1205

28 Mitsubishi – 1204

29 Texas Instruments – 1147

30 EMC – 1094

31 Cisco – 1059

32 Sharp – 1042

33 Denso – 1030

34 LG Display – 989

35 Robert Bosch – 965

36 Toshiba – 957

37 LG Chem – 947

38 Facebook – 938

39 NEC – 937

40 SK Hynix – 930

41 RicohCoLtd – 928

42 Fujitsu – 917

43 Koninklijke Philips – 874

44 Hewlett Packard – 873

45 Dell – 849

46 Fujifilm – 814

47 Hewlett Packard Enterprise – 807

48 GM – 781

49 Halliburton Energy – 771

50 Murata Manufacturing – 764