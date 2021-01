Johnson diz que busca formas de evitar que variante brasileira da covid-19 entre no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta quarta-feira que o governo está buscando maneiras de impedir que uma variante do novo coronavírus encontrada no Brasil entre no Reino Unido.

“Estamos preocupados com a nova variante brasileira… e estamos tomando providências (para proteger o país)… em relação à variante brasileira. Acho que é justo dizer que ainda temos muitas dúvidas sobre essa variante “, disse ele a um comitê parlamentar.

Pesquisadores da Fiocruz afirmam ter encontrado uma nova variante do coronavírus no Brasil. A cepa foi encontrada no Amazonas e detalhes específicos sobre esta variação do vírus Sars-CoV-2 ainda são desconhecidos.

No último domingo, o governo japonês anunciou que quatro viajantes que estiveram no Amazonas e retornaram ao país no dia 2 de janeiro estavam infectados com a nova cepa do coronavírus. Ainda não há uma conclusão se a variante encontrada nos turistas japoneses é a mesma anunciada nesta terça pela Fiocruz.

