Governo quer transformação digital com educação online e indústria 4.0

O ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) anunciou nesta quarta-feira (27) uma parceria com a empresa de tecnologia Cisco para o desenvolvimento de soluções digitais que serão utilizadas no processo de transformação digital do país. A cerimônia contou com a participação de executivos da Cisco, como o presidente Laércio Albuquerque, e do ministro Marcos Pontes. O presidente Jair Bolsonaro havia sido confirmado pela organização do evento, mas não compareceu.

Fundada nos Estados Unidos ainda durante a década de 1980, a Cisco é uma das gigantes do setor de tecnologia da informação, principalmente com serviços voltados para o setor de telecomunicações. Nesta quarta-feira (27), a companhia estava avaliada na bolsa de valores da Nasdaq em mais de 193 bilhões de dólares.

Com validade de três anos, o acordo firma uma parceria entre o governo e a empresa americana chamada de Country Digital Aceleration e que foca na transformação digital de diferentes áreas de uma região. A Cisco já possui parcerias semelhantes com outros 33 países.

Na prática, a companhia vai investir em 32 projetos que são escolhidos em conjunto com o setor público. O dinheiro só será alocado em áreas que o governo concordar que existe uma necessidade de inovação. A princípio, os primeiros passos serão realizados em áreas como saúde, educação, indústria e segurança digital.

Nesta seara estão o desenvolvimento de um conselho de inovação cibernética no país, o desenvolvimento de um protótipo e de cem pilotos de escolas digitais conectadas e a criação de um centro de experiência de tecnologias que podem habilitar a indústria 4.0.

Sobre o valor que será alocado, a companhia informou que não revela números de quanto investe nesses acordos realizados em cada país.

Segundo a Cisco, o acordo começou a ser costurado ainda em 2019, durante o evento Mobile World Congress, realizado anualmente em Barcelona, na Espanha. Na ocasião, uma delegação brasileira que representava o governo se reuniu com executivos da Cisco e visitou um centro de inovação da companhia na cidade.