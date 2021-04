Google: Usuários reportam que Docs, Drive e mais estão fora do ar

Nesta segunda-feira (12), usuários do Brasil e alguns outros países como a Índia não estão conseguindo acessar as ferramentas Google Docs e Google Drive.

De acordo com o site DownDetector, que agrega incidentes de usuários em serviços digitais, as reclamações do Google Drive, serviço de armazenamento de arquivos, começaram a surgir por volta das 09:40 da manhã, no horário de Brasília, e se intensificaram entre 10 e 10:30 da manhã.

Já no Docs, ferramenta para criação e edição de documentos, usuários reportam pelo Twitter que conseguem acessar documentos antigos, mas não conseguem criar um novo. Ao tentar acessar, uma mensagem de erro aparece: "O Documentos Google encontrou um erro. Tente recarregar esta página ou visite novamente em alguns minutos."

A ferramenta de status do Google, que avalia a performance de cada um de seus recursos, também reporta falhas no Planilhas e no Apresentações, versões semelhantes ao Excel e ao PowerPoint da Microsoft.

"Estamos investigando relatos de um problema com o Google Docs. Forneceremos mais informações em breve. Os usuários afetados conseguem acessar o Google Docs, mas estão vendo mensagens de erro, alta latência e/ou outro comportamento inesperado", afirmou a empresa, que também relatou os mesmos problemas nas outras três ferramentas.

*Matéria em atualização