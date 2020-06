Google não vai mais armazenar suas informações por tempo indeterminado

O Google anunciou mudanças em relação as suas políticas de privacidade de serviços desenvolvidos pela companhia de Mountain View. A companhia não vai mais armazenar informações como histórico de localização e registros de atividades realizadas na internet por tempo indeterminado em seus servidores. Em vez disso, vai deletar os dados automaticamente após 18 meses.

No anúncio feito nesta quarta-feira (24), o Google lembrou que adicionou no ano passado um recurso para permitir que a escolha do período em que a empresa vai armazenar essas suas informações. Na nova política, todos os dados armazenados são removidos após 18 meses.

Na prática, a atualização cria uma configuração padrão de remoção das informações. Isso significa que os usuários que não configurarem suas contas neste sentido estarão inclusos nas novas regras de privacidade das plataformas do Google. Os usuários que já fizeram configurações anteriores neste sentido não serão afetados.

Vale lembrar que o Google recebeu um processo recente por monitorar a navegação dos usuários. A ação judicial no valor de 5 bilhões de dólares foi movida em San Jose, na Califórnia, e acusa a empresa de violar a privacidade das pessoas com os serviços Google Analytics e Google Ad Manager.

A companhia também se envolveu em outro escândalo de segurança digital em fevereiro deste ano. Na época, a empresa informou que mandou vídeos privados para outras pessoas por engano. A justificativa para o incidente foi a de um problema técnico.

YouTube

Outra mudança do Google se dá em relação a plataforma de streaming de vídeos YouTube. Os dados de pesquisa dos internautas no serviço serão removidos após três anos.