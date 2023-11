Google começa a deletar contas de Gmail nesta quinta-feira, 30; saiba como manter a sua

A partir desta quinta-feira, 30, o Google dará início a um processo de exclusão de contas inativas há mais de dois anos. Esta ação, anunciada pela empresa em maio, tem como principal objetivo a proteção contra golpes e ataques cibernéticos, frequentemente associados a contas negligenciadas pelos usuários.

"Os produtos do Google reservam o direito de excluir seus dados quando sua conta não for usada dentro desse produto por um período de 2 anos", afirma a política de Conta Google Inativa.

Ao ser desativada, uma conta não apenas tem seu perfil excluído, mas também o endereço de e-mail vinculado se torna indisponível.

Existem algumas exceções para esta regra, como no caso de contas que foram utilizadas para realizar compras na Google Play Store ou que possuam um cartão-presente com saldo ativo.

A política de exclusão se estende aos arquivos armazenados nos apps do WorkSpace, como Google Drive e Gmail, e às imagens no Google Fotos. A exceção fica por conta das contas do YouTube que utilizam o login do Google.

Como manter sua conta de Gmail

Para prevenir a exclusão automática, o Google incentiva os usuários a acessarem suas contas regularmente. A empresa já enviou alertas para as contas inativas, informando sobre a possibilidade de exclusão em caso de ausência contínua de atividades.

Usuários preocupados em verificar o status de suas contas podem acessar o site accounts.google.com, fazer login e buscar por avisos na caixa de entrada do Gmail.

Para manter a conta ativa, é recomendado interagir com os serviços associados do Google, como a criação de documentos no Drive, envio de e-mails ou participação em chamadas de vídeo no Google Meet.