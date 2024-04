Filha dos fundadores do Flickr desaparece nos Estados Unidos

Mint Butterfield, filha dos fundadores do Slack e do Flickr, desapareceu no final de semana. A moça, de 16 anos, foi vista pela última vez perto da cidade de São Francisco.

O relato do desaparecimento foi feito pela mãe de Mint e cofundadora do Flickr, Caterina Fake. Já seu pai é Stewart Butterfield, também é cofundador do Flickr e criador do serviço de mensagens Slack.

A polícia suspeita que Mint esteja em São Francisco, embora ela tenha sido vista pela última vez em Bolinas. Segundo a organização San Francisco Standard, ainda não foi revelado se Butterfield foi levada contra sua vontade.

As autoridades trabalham com a hipótese de que Mint esteja na região de Tenderloin, conhecida por abrigar usuários de drogas, criminosos e moradores de rua. A organização declarou ainda que a jovem tem um histórico de abuso de substâncias e é conhecida como uma das visitantes frequentes de Tenderloin.

Stewart Butterfield and Caterina Fake foram casados de 2001 a 2007, de acordo com o New York Post. Eles venderam o Flickr ao Yahoo no ano de 2005. O divórcio teria sido finalizado no mesmo ano em que Mint nasceu.

Stewart é bilionário e conta com um patrimônio líquido de 1,6 bilhão de dólares (ou cerca de 8,2 bilhões de reais), de acordo com uma estimativa da Forbes.

Por ora, Mint ainda não foi encontrada.

Com informações do Business Insider.