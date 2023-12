Expansão do 5G no Brasil: 623 novos municípios recebem a tecnologia

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) inicio nesta segunda-feira uma nova fase na implementação da tecnologia 5G no Brasil. Com a inclusão de 623 municípios, o total de cidades com acesso à faixa de 3,5 GHz do 5G standalone chega a 3.079. Este marco representa um avanço significativo, cobrindo aproximadamente 81% da população brasileira, equivalente a 172 milhões de habitantes.

Este processo de expansão, possibilita que as operadoras, detentoras dos lotes adquiridos, instalem estações de quinta geração nas cidades beneficiadas.

A Lei nº 13.116, mais conhecida como “Lei Geral das Antenas”, desempenha um papel crucial neste processo, orientando as operadoras sobre os locais apropriados para a instalação dos novos equipamentos e fomentando investimentos em infraestrutura.

Segundo previsões da agência, até junho de 2024, o Brasil alcançará a marca de 3.678 municípios com a tecnologia 5G disponível.

Este lote atual beneficia principalmente municípios de grande porte, sendo 462 deles com população acima de 30 mil habitantes. Destaca-se o estado de São Paulo, com 325 cidades recebendo a tecnologia, garantindo cobertura completa em todo o estado.

Paralelamente, a chegada do 5G exige adaptações na recepção de TV aberta via antena parabólica. Para evitar interferências, os usuários devem substituir as antenas parabólicas tradicionais por modelos digitais.

Em São Paulo, o governo estadual ressalta a necessidade dessa mudança, que deve ser concluída até o final de 2024. Beneficiários de programas sociais federais, cadastrados no CadÚnico e que recebem TV aberta por parabólica, têm direito a um kit gratuito para a adaptação.