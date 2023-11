Xiaomi Poco X5 na Black Friday: preço, detalhes e ficha técnica

O Xiaomi Poco X5, lançado neste ano, é um smartphone intermediário de tela grande. Os aparelhos fabricados pela empresa chinesa são conhecidos por entregar recursos avançados por um bom custo-benefício. A taxa de atualização de 120 Hz, que garante agilidade e fluidez, é um dos exemplos.

Já a memória RAM é outro destaque do aparelho, que aparece em duas versões: uma com 6GB e outro com 8GB. Se está procurando um celular 5G, o modelo também entrega a tecnologia. Confira mais especificações do Xiaomi Poco X5 e se é uma boa opção para comprar na Black Friday 2023.

Ficha técnica do Xiaomi Poco X5

Tela: 6,67 polegadas, com tecnologia AMOLED

Sistema Operacional: Android 12, MIUI 13 for POCO

Resolução: 1080 x 2400px

Processador: Snapdragon 695

Capacidade: 128 GB + 6 GB RAM ou 256 GB + 8 GB RAM

Cartão De Memória: Sim

Câmera tripla: principal de 48 MP (f/1.8), ultra-wide de 8 MP (f/2.2), macro de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal: 13 MP (f/2.5)

Gravação: 1080p ou 720p a 30 fps

Internet: 5G

Bateria: 5000 mAh

Memória RAM do Xiaomi Poco X5

O Poco X5 vem em duas versões. Uma que tem 6 GB RAM com 128GB, e outra 8 GB RAM com 256GB.

O smartphone também oferece conectividade 5G, suporte a Wi-Fi de quinta geração, Bluetooth 5.1 e NFC. É alimentado pelo Snapdragon 695, o mesmo hardware do Poco X4 Pro lançado um ano antes.

Câmera do Xiaomi Poco X5 é boa?

As câmeras incluem uma principal de 48 MP (f/1.8) e uma ultra-wide de 8 MP (f/2.2), ambas da OmniVision, além de uma câmera macro de 2 MP (f/2.4). A câmera frontal tem 13 MP (f/2.5). A filmadora grava em em 1080p ou em 720p a 30 fps.

Tela do Xiaomi Poco X5

O modelo vem com uma tela de 6,67 polegadas com tecnologia AMOLED de 120 Hz e resolução Full HD+. A resposta ao toque é de 240 Hz, tornando-o ágil para jogos. A opção de 60 Hz economiza bateria, mas pode ser alternada para 120 Hz para uma experiência mais fluida.

O acabamento traseiro é em plástico fosco nas cores azul, preto e verde, com vidro Gorilla Glass 3 na tela para proteção contra danos. O celular possui certificação IP53 contra poeira e respingos d'água.

Xiaomi Poco X5: bateria de 5.000 mAh

O Poco X5 é acompanhado por um carregador de 33W para carregamento rápido da bateria, que tem 5.000 mAh. A duração pode chegar a mais de um dia.

Preço e ofertas do Xiaomi Poco X5 na Black Friday