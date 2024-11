Samsung Galaxy A05s ou Galaxy A54: qual vale mais a pena na Black Friday?

Ao escolher entre o Samsung Galaxy A05s e o Galaxy A54 em 2024, as diferenças de desempenho, design e câmeras podem influenciar sua decisão. O Galaxy A05s é mais acessível, com especificações que atendem a usuários que buscam funcionalidade básica, enquanto o Galaxy A54 se destaca por seu desempenho superior, câmeras de maior resolução e recursos adicionais.

A seguir, comparamos os principais aspectos desses dispositivos para ajudar na sua escolha.

Tela: Qual oferece melhor experiência visual?

O Galaxy A05s possui uma tela PLS LCD de 6,7 polegadas, com resolução FHD+ (1080 x 2400) e taxa de atualização de 90Hz. Esse display proporciona uma boa visualização para uso cotidiano. Já o Galaxy A54 apresenta uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, com resolução FHD+ (1080 x 2340) e taxa de atualização de 120Hz, garantindo cores mais vibrantes e uma experiência mais fluida, especialmente para vídeos e jogos.

Câmeras: Quais oferecem fotos de melhor qualidade?

O Galaxy A05s conta com uma câmera traseira tripla, composta por uma lente principal de 50 MP, uma macro de 2 MP e uma de profundidade de 2 MP. Já o Galaxy A54 oferece um conjunto mais avançado: 50 MP para a lente principal, 12 MP para a ultrawide e 5 MP para a macro. Além disso, a câmera frontal do A54 é de 32 MP, enquanto a do A05s é de 13 MP, resultando em selfies de maior qualidade no modelo mais avançado.

Bateria: Quais oferecem mais autonomia?

Ambos os modelos possuem uma bateria de 5000 mAh, suficiente para durar o dia inteiro com uso moderado. Ambos também suportam carregamento rápido de 25W, permitindo uma recarga eficiente e rápida. Em termos de autonomia, as diferenças entre os dois modelos são mínimas, com o A54 possuindo um processador mais eficiente.

Memória RAM: Qual oferece melhor desempenho?

O Galaxy A05s vem com 4GB ou 6GB de RAM e até 128GB de armazenamento interno, que pode ser expandido via microSD até 1TB. O Galaxy A54, por sua vez, oferece 6GB ou 8GB de RAM e até 256GB de armazenamento interno, também expansível via microSD até 1TB. O A54 oferece mais opções de RAM e armazenamento, proporcionando maior capacidade para multitarefas e armazenar mais dados sem comprometer o desempenho.

Ficha técnica do Galaxy A05s

Processador : Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm)

: Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) Memória e Armazenamento : 4GB/6GB RAM + 64GB/128GB armazenamento (expansível até 1TB via microSD)

: 4GB/6GB RAM + 64GB/128GB armazenamento (expansível até 1TB via microSD) Dimensões e Peso : 168 mm x 77,8 mm x 8,8 mm, 194 g

: 168 mm x 77,8 mm x 8,8 mm, 194 g Tela : PLS LCD, 6,7", 1080 x 2400 pixels, 90Hz

: PLS LCD, 6,7", 1080 x 2400 pixels, 90Hz Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade)

: 50 MP (f/1.8) + 2 MP (macro) + 2 MP (profundidade) Câmera Frontal : 13 MP

: 13 MP Bateria : 5000 mAh, carregamento rápido de 25W

: 5000 mAh, carregamento rápido de 25W Segurança : Sensor de impressão digital lateral

: Sensor de impressão digital lateral Conectividade : 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (varia por região)

: 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (varia por região) Áudio : Alto-falantes, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

: Alto-falantes, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sistema Operacional: Android 13

Ficha técnica do Galaxy A54