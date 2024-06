Redmi Note 13 Pro: preço, detalhes e ficha técnica

O Redmi Note 13 Pro 5G, lançado em setembro de 2023, se destaca pela combinação de desempenho robusto e recursos avançados. Equipado com o avançado processador Snapdragon 7s Gen 2 e uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, o dispositivo promete uma experiência visual de alta qualidade, destacando-se pela taxa de atualização de 120Hz e resolução de 1220 x 2712 pixels.

A câmera traseira tripla é um dos grandes destaques, com um sensor principal de 200 MP com estabilização óptica (OIS), permitindo capturar fotos e vídeos com altíssima qualidade. Complementando o conjunto, há uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP, ideal para fotografias detalhadas. Na parte frontal, a câmera de 16 MP garante selfies nítidas e vibrantes.

Em termos de autonomia, a bateria de 5100 mAh suporta carregamento turbo de 67W, possibilitando uma recarga rápida e eficiente. A resistência a respingos e poeira (IP54) adiciona uma camada extra de durabilidade ao dispositivo.

Com alto-falantes duplos compatíveis com Dolby Atmos e uma entrada para fones de ouvido de 3,5 mm, o Redmi Note 13 Pro 5G também promete uma experiência de áudio envolvente. A presença de NFC, sensor de impressão digital na tela e reconhecimento facial com IA completam o pacote de funcionalidades avançadas deste smartphone.

Disponível em várias cores, incluindo Preto Meia-Noite e Verde Atlântico, o Redmi Note 13 Pro 5G combina desempenho, estilo e inovação, consolidando-se como uma excelente escolha para os consumidores brasileiros.

Câmera frontal do Redmi Note 13 Pro é boa?

A câmera frontal de 16 MP com abertura f/2.4 do Redmi Note 13 Pro proporciona selfies nítidas e detalhadas, mesmo em condições de pouca luz. Com recursos de HDR e modo panorama, ela oferece uma excelente qualidade de imagem, ideal para redes sociais e videochamadas. A função de reconhecimento facial com IA adiciona uma camada extra de segurança e praticidade ao desbloqueio do dispositivo.

Câmera traseira do Redmi Note 13 Pro

A configuração de câmera traseira tripla do Redmi Note 13 Pro é um dos seus grandes destaques. Com um sensor principal de 200 MP com estabilização óptica (OIS) e abertura f/1.65, as fotos saem extremamente detalhadas e com ótima qualidade, mesmo em ambientes com pouca iluminação. A câmera ultra-angular de 8 MP oferece uma visão ampla, perfeita para paisagens e fotos de grupo, enquanto a câmera macro de 2 MP é ideal para capturas detalhadas de objetos próximos.

Redmi Note 13 Pro: bateria de 5100 mAh

A bateria de 5100 mAh do Redmi Note 13 Pro garante uma longa duração, suportando facilmente um dia inteiro de uso intenso. Com o carregamento turbo de 67W via USB-C, o dispositivo pode ser recarregado rapidamente, minimizando o tempo necessário na tomada. Isso proporciona mais conveniência e eficiência para usuários com rotinas ocupadas.

Tela do Redmi Note 13 Pro é boa?

A tela AMOLED de 6,67 polegadas do Redmi Note 13 Pro impressiona pela sua qualidade visual. Com uma taxa de atualização de 120Hz, a experiência de navegação e jogos é extremamente fluida. A resolução de 2712x1220 pixels e o brilho máximo de 1800 nits garantem imagens claras e vibrantes, mesmo sob luz solar direta. A proteção Gorilla Glass Victus adiciona durabilidade à tela, tornando-a resistente a arranhões e quedas.

Ficha técnica do Redmi Note 13 Pro

Processador : Snapdragon 7s Gen 2

: Snapdragon 7s Gen 2 Memória : 8GB + 256GB

: 8GB + 256GB Dimensões : 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g

: 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g Tela : AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico)

: AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico) Câmera Traseira : 200 MP + 8 MP + 2 MP

: 200 MP + 8 MP + 2 MP Câmera Frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria : 5100 mAh, carregamento turbo 67W

: 5100 mAh, carregamento turbo 67W Segurança : Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA

: Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA NFC : Sim

: Sim Conectividade : Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Áudio : Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm

: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm Resistência : IP54

: IP54 Sistema Operacional: Android 13, atualizável para o Android 14, com MIUI 14

