iPhone 11 ou iPhone 13: qual comprar na Black Friday?

O iPhone 13 é um dos aparelhos mais cobiçados entre quem gosta de smartphones. Um dispositivo da Apple entrega desde uma boa qualidade de tela quanto um bom processamento, que garante fazer multi tarefas com tranquilidade. Mas o iPhone 11, lançado em 2019, também é uma opção a ser considerada.

Confira nesta matéria a comparação entre dois modelos que podem valer a pena na Black Friday 2023.

Comparação entre iPhone 11 ou iPhone 13

Com base nas informações fornecidas pelo site da Apple, uma análise mais detalhada entre o iPhone 11 e o iPhone 13 mostra algumas diferenças significativas em termos de câmera, bateria e tela.

Câmeras: ambos possuem câmera dupla

No segmento da câmera, ambos os modelos adotam uma configuração traseira dupla de 12MP, mas as aberturas das lentes diferem ligeiramente. No iPhone 11, a câmera principal possui abertura f/1.8, enquanto a lente ultra-wide tem abertura f/2.4. Já no iPhone 13, a câmera principal tem uma abertura ligeiramente mais ampla, f/1.6, mantendo a abertura f/2.4 para a lente ultra-wide. A câmera frontal, com 12MP em ambos, mantém a abertura f/2.2, oferecendo consistência na captura de selfies e chamadas de vídeo.

Bateria do iPhone 13 tem duração um pouco maior

A capacidade da bateria do iPhone 11 é de 3110 mAh e a do iPhone 13 é de 3227 mAh. A Apple diz que o iPhone 11 alcança aproximadamente 17 durante a reprodução de vídeos e 65 horas reproduzindo áudio. Por outro lado, o iPhone 13 registra uma duração um pouco maior, totalizando 19 horas de vídeo e 75 de áudio.

Tela do iPhone 13 tem resolução superior

No aspecto da tela, as especificações divergem notavelmente. O iPhone 11 está equipado com uma tela LCD de 6,1 polegadas, apresentando uma resolução de 1792 x 828 pixels e um brilho de 625 nits. Já o iPhone 13 oferece uma experiência visual mais avançada, incorporando uma tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com resolução superior de 2532 x 1170 pixels e um brilho significativamente maior de 800 nits.

Ficha técnica do iPhone 11

Cor: preto, verde, amarelo, roxo, branco

Tela: Liquid Retina HD, LCD sem bordas Multi-Touch de 6,1 polegadas com tecnologia IPS (na diagonal)

Resolução: 1792 x 828 pixels a 326 ppp

Processador: Apple A13 Bionic hexa-core

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento interno: 64 GB, 128 GB e 256 GB

Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.8) com estabilização óptica + 12 MP (f/2.4) ultra-wide

Câmera frontal: 12 MP (f/2.2) + SL 3D

Filma em: 4K a 60 FPs

Bateria: 3.110 mAh

Reconhecimento facial: Sim, com o Face ID

Proteção contra água: Sim

Cores: branco, preto, verde, amarelo, roxo e vermelho

iPhone 11: qual é o melhor preço dos últimos 12 meses? Veja as ofertas de Black Friday

64GB

- Opção mais acessível em termos de custo de armazenamento.

- Ideal para usuários com necessidades moderadas de espaço.

128GB

- Oferece uma capacidade de armazenamento intermediária.

- Indicado para usuários que capturam muitas fotos, vídeos ou que utilizam uma variedade de aplicativos.

Ficha técnica do iPhone 13

Tela: 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, True Tone e resolução de 1170 x 2532 pixels

Cores: rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho

Processador: Apple A15 Bionic hexa-core

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento interno: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) (ultra-wide)

Filma em: 4K

Câmera frontal: 12 MP

Bateria: Até 19 horas em multimídia

Outros: 5G, proteção contra água e reconhecimento facial (Face ID)

iPhone 13: qual é o melhor preço dos últimos 12 meses? Veja as ofertas de Black Friday

128GB

Oferece uma capacidade de armazenamento intermediária.

Indicado para usuários que capturam muitas fotos, vídeos ou que usa muitos aplicativos.

256GB

Configuração de armazenamento mais robusta e cara.

Adequado para quem necessita de muito espaço para fotos em alta resolução, vídeos extensos ou jogos.

512GB

Oferece uma capacidade de armazenamento significativa.

Recomendado para quem lida com grandes volumes de dados.

Outra opção para a Black Friday: iPhone 13 Pro