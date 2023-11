Geladeira pequena: os melhores modelos na Black Friday 2023

Por Dayane Barbosa

Está à procura de uma geladeira compacta para a sua casa, mas está indeciso sobre qual modelo escolher? Você está no lugar certo! Ideal para pessoas solteiras, casais e até mesmo famílias pequenas, esse tamanho se ajusta facilmente aos espaços, mesmo quando o espaço é limitado.

Para auxiliá-lo nesse processo de decisão, reunimos modelos de geladeiras compactas simples e, portanto, mais acessíveis, além de modelos com tecnologias adicionais, como revestimento em inox ou degelo Frost Free, em uma lista. Você encontrará opções das marcas Consul, Electrolux, Midea e Esmaltec, reconhecidas pela qualidade e bom custo-benefício. Confira abaixo a nossa seleção com as melhores opções de geladeiras compactas para a sua casa!

A primeira geladeira pequena da nossa lista é a Electrolux RE31, indicada para quem mora sozinho ou, no máximo, com mais uma pessoa. Esse modelo tem puxador integrado e ergonômico e controle de temperatura externo. A RE31 possui 240 litros no total, sendo 214 na geladeira e 26 no congelador. Essa geladeira Electrolux pequena ainda é um modelo Cycle Defrost, que acumula pouco gelo e precisa ser descongelado em torno de duas vezes por ano.

Na área interna, essa geladeira pequena traz prateleira porta-latas reversível para cinco latinhas, gaveta Extrafria - para resfriar bebidas e alimentos com mais rapidez -, gavetão transparente para frutas e legumes e, por fim, porta-ovos removível. Na porta, o produto traz prateleiras removíveis e uma prateleira funda para garrafas de até 2,5 litros. Essa geladeira pequena simples tem 141,6 cm de altura, 55 cm de largura e 61,3 cm de profundidade. Importante ressaltar que para quem procura uma geladeira pequena barata, esse é o modelo com o menor preço da nossa lista.

Características da geladeira pequena Electrolux RE31

Capacidade total: 240L

240L Tipo de porta: 1 porta

1 porta Tipo de degelo: Cycle Defrost

Cycle Defrost Recursos e funções: Prateleira porta-latas reversível, gaveta Extrafria, gavetão hortifruti, porta-ovos removível, prateleiras removíveis, prateleira funda para garrafas de até 2,5L

Prateleira porta-latas reversível, gaveta Extrafria, gavetão hortifruti, porta-ovos removível, prateleiras removíveis, prateleira funda para garrafas de até 2,5L Dimensões (A x L x P): 141,6 x 55 x 61,3 cm

141,6 x 55 x 61,3 cm Voltagem: 127V e 220V

127V e 220V Eficiência energética: A

Para quem está em busca de uma geladeira pequena e com um design diferenciado, a nossa sugestão é a Gorenje Retrô. Como o nome já sugere, esse é um modelo com design retrô e elegante. É ideal para quem gosta de ambientes com toques vintage. A sua capacidade é de 260 litros, por isso, é uma opção de geladeira pequena. São 229 litros reservados para o refrigerador, enquanto o freezer tem 25.

Apesar de ser uma geladeira pequena simples, ela tem uma boa organização interna. O aparelho vem com gavetão de frutas e legumes, porta-garrafas, compartimento para laticínios e prateleiras de vidro temperado ajustáveis. Entretanto, vale lembrar que o degelo é manual, ou seja, a pessoa necessita fazer o degelo por conta própria de tempos em tempos, pois o gelo acumula nas paredes internas do aparelho. Um ponto de atenção é que o refrigerador só está disponível em 220V.

Características da geladeira pequena Gorenje Retrô PRF260RV

Capacidade total: 260L

260L Tipo de porta: 1 porta

1 porta Tipo de degelo: Degelo manual

Degelo manual Recursos e funções: Gavetão de frutas e legumes, porta-garrafas, compartimento para laticínios, prateleiras ajustáveis e iluminação de LED

Gavetão de frutas e legumes, porta-garrafas, compartimento para laticínios, prateleiras ajustáveis e iluminação de LED Dimensões (A x L x P): 154 x 60 x 78,5 cm

154 x 60 x 78,5 cm Voltagem: 220V

220V Eficiência energética: Não informado pelo fabricante

Outra opção de geladeira Electrolux pequena é a DC35A. Assim como o primeiro modelo que apresentamos, essa também tem degelo Cycle Defrost. Por isso, é necessário descongelar o aparelho manualmente ao menos duas vezes por ano. Um diferencial dessa geladeira pequena barata é o super freezer que pode atingir até -18ºC. Ela também traz puxador embutido e ergonômico, além dos pés niveladores e da capacidade para 260 litros, sendo 207 na geladeira e 53 no freezer.

Embora pareça uma geladeira pequenininha, ela tem boa organização interna. O produto conta com prateleira porta-latas reversível, gavetão hortifruti transparente, porta-ovos removível e porta garrafas de até 2,5 litros, localizado na porta com o sistema trava-garrafas. Já as prateleiras dessa geladeira pequena são aramadas. Para ter certeza de que cabe no espaço que você tem reservado para ela, preste atenção às medidas: a Electrolux DC35A tem 161,9 cm de altura, 54,8 cm de largura e 61,3 cm de profundidade.

Características da geladeira pequena Electrolux DC35A

Capacidade total: 260L

260L Tipo de porta: Duplex

Duplex Tipo de degelo: Cycle Defrost

Cycle Defrost Recursos e funções: Prateleira porta-latas reversível, gavetão hortifruti, porta-ovos removível, porta garrafas de até 2,5L, sistema trava-garrafas, super freezer

Prateleira porta-latas reversível, gavetão hortifruti, porta-ovos removível, porta garrafas de até 2,5L, sistema trava-garrafas, super freezer Dimensões (A x L x P): 161,9 x 54,8 x 61,3 cm

161,9 x 54,8 x 61,3 cm Voltagem: 127V e 220V

127V e 220V Eficiência energética: A

A Consul também aparece na nossa lista de geladeira pequena com a CRD37, que tem 334L de capacidade, sendo 76L no freezer e 258L no refrigerador. O modelo tem degelo Cycle Defrost, de forma que é necessário fazer o descongelamento ao menos duas vezes por ano. Disponível na cor branca, esta geladeira pequena simples ainda tem selo de classificação categoria A do Procel, que indica baixo consumo de energia.

Vale dizer que esta geladeira pequena barata tem controle eletrônico de temperatura, gaveta multiuso e compartimentos removíveis. Sobre a gaveta hortifruti, é bom ressaltar que é transparente e facilita a visualização dos alimentos. Essa geladeira Consul pequena conta com compartimentos específicos, como porta-ovos para 12 unidades e prateleiras aramadas reguláveis e removíveis. Se você tem dúvidas se essa geladeira pequena cabe na sua cozinha, vale dar uma olhada nas medidas: ela tem 166,9 cm de altura, 60,3 de largura e 63,4 de profundidade.

Características da geladeira pequena Consul CRD37

Capacidade total: 334L

334L Tipo de porta: Duplex

Duplex Tipo de degelo: Cycle Defrost

Cycle Defrost Recursos e funções: Controle eletrônico de temperatura, gaveta hortifruti, compartimentos removíveis, prateleiras aramadas reguláveis e removíveis, porta-ovos

Controle eletrônico de temperatura, gaveta hortifruti, compartimentos removíveis, prateleiras aramadas reguláveis e removíveis, porta-ovos Dimensões (A x L x P): 166,9 x 60,3 x 63,4 cm

166,9 x 60,3 x 63,4 cm Voltagem: 127V e 220V

127V e 220V Eficiência energética: A

A geladeira Esmaltec RCD34 é um modelo inox e Duplex com capacidade total de 276L. Seu armazenamento está distribuído entre 55 litros no freezer e 221 litros no refrigerador. Vale dizer que seu freezer garante alimentos congelados a -18ºC e que as portas contam com puxadores ergonômicos. O espaço interno dessa geladeira inox pequena é bem dividido e facilita o armazenamento dos alimentos. Conta com três prateleiras principais, quatro compartimentos na porta - com tecnologia Push in, ou seja, se desprendem dela - e gaveta para legumes e verduras.

O degelo dessa geladeira pequena é Cycle Defrost. Embora não seja o mais prático, acaba sendo mais econômico. E isto reflete no fato de que esta geladeira inox pequena tem o Selo Procel A de eficiência energética, garantindo economia de energia. Ela tem 158,5 cm de altura, 56 cm de largura e 66 cm de profundidade.

Características da geladeira pequena Esmaltec RCD34

Capacidade total: 276L

276L Tipo de porta: Duplex

Duplex Tipo de degelo: Cycle Defrost

Cycle Defrost Recursos e funções: Compartimentos na porta, puxadores ergonômicos, porta vasilhames, gavetão hortifruti

Compartimentos na porta, puxadores ergonômicos, porta vasilhames, gavetão hortifruti Dimensões (A x L x P): 158,5 x 56 x 66 cm

158,5 x 56 x 66 cm Voltagem: 127V e 220V

127V e 220V Eficiência energética: A

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui.