Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Onde nascem os novos negócios: polo com 320 organizações promove festival de inovação

Tecnopuc Experience acontece de 20 a 22 de outubro, em Porto Alegre, com debates, apresentações de startups e encontros entre empresas, pesquisadores e investidores

Tecnopuc: parque tecnológico de Porto Alegre reúne 320 organizações e mais de 8 mil profissionais em seu ecossistema de inovação. (Tecnopuc/Divulgação)

Tecnopuc: parque tecnológico de Porto Alegre reúne 320 organizações e mais de 8 mil profissionais em seu ecossistema de inovação. (Tecnopuc/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 20h20.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

O Tecnopuc, parque científico e tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, realiza de 20 a 22 de outubro de 2026, em Porto Alegre, a nona edição do Tecnopuc Experience. O festival conecta um ecossistema de 320 organizações e mais de 8 mil profissionais, com expectativa de receber cerca de 3 mil participantes no último dia.

Em Porto Alegre, um ecossistema que reúne 320 organizações e mais de 8 mil profissionais quer aproximar empreendedores, pesquisadores e empresas para estimular o desenvolvimento de novos negócios. É nesse ambiente que acontece, entre 20 e 22 de outubro, a nona edição do Tecnopuc Experience, festival dedicado à inovação, à tecnologia e ao empreendedorismo.

Realizado no Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o evento terá três dias de programação, com debates sobre inteligência artificial, saúde, sustentabilidade, educação e novas formas de trabalho.

“Queremos reforçar o papel do Tecnopuc Experience como um espaço para aproximar diferentes atores, provocar conversas e criar conexões que possam gerar novos caminhos”, afirma Daniela Carrion, coordenadora de relacionamento do Tecnopuc.

A expectativa é receber cerca de 3 mil participantes no último dia, quando as atividades serão abertas ao público.

O que é o Tecnopuc

Criado em 2003, o Tecnopuc é o parque científico e tecnológico da PUCRS. O espaço conecta startups, empresas de diferentes portes, centros de pesquisa e instituições para transformar conhecimento acadêmico em soluções de mercado.

O ecossistema atua no desenvolvimento de negócios, na formação de talentos e na aproximação entre pesquisadores e empresas. A proposta é criar oportunidades para que novas tecnologias sejam desenvolvidas, testadas e transformadas em produtos e serviços.

Como será o festival de empreendedorismo

Nos dois primeiros dias, a programação será direcionada a convidados e integrantes da comunidade Tecnopuc, com encontros de networking e agendas executivas. O dia 20 será dedicado à saúde, enquanto o dia 21 terá como foco energia, meio ambiente e sustentabilidade.

No dia 22, o festival será aberto ao público, com mais de 100 horas de atividades simultâneas, distribuídas em seis palcos temáticos. A programação inclui palestras, workshops, feira de protótipos e apresentações de pitches, nas quais empreendedores poderão apresentar suas soluções.

Entre os convidados está David Pitschmann, representante do Parque Científico e Tecnológico Lakeside, que atua na conexão internacional entre empresas e instituições de pesquisa. O evento também terá experiências imersivas e debates sobre os impactos da inteligência artificial nos negócios e no mercado de trabalho.

'Perguntas frequentes'

Quando e onde acontece o Tecnopuc Experience 2026? ＋

O Tecnopuc Experience acontece de 20 a 22 de outubro de 2026, no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, em Porto Alegre. Esta será a nona edição do festival.

O que é o Tecnopuc? ＋

O Tecnopuc é o parque científico e tecnológico da PUCRS, criado em 2003. O ecossistema reúne 320 organizações e mais de 8 mil profissionais para conectar startups, empresas, centros de pesquisa e instituições.

Quais temas serão debatidos no Tecnopuc Experience? ＋

O festival terá debates sobre inteligência artificial, saúde, sustentabilidade, educação e novas formas de trabalho. O primeiro dia será dedicado à saúde, enquanto o segundo terá como foco energia, meio ambiente e sustentabilidade.

Quando o Tecnopuc Experience será aberto ao público? ＋

O evento será aberto ao público em 22 de outubro, último dia da programação. A organização espera receber cerca de 3 mil participantes nessa data.

Quais atividades estarão disponíveis no último dia do festival? ＋

O último dia terá mais de 100 horas de atividades simultâneas em seis palcos temáticos. A programação inclui palestras, workshops, feira de protótipos, apresentações de pitches, experiências imersivas e debates sobre inteligência artificial.

Acompanhe tudo sobre:InovaçãoTecnologiaStartups

Mais de Negócios

A máquina de vendas da Shopee que já atraiu 8 bilhões de visualizações

Floripa 2030: a capital se prepara para o maior salto de sua história

iFood compra Caju e reforça aposta no mercado de vale-refeição

Em qual dos quatro perfis financeiros da Serasa você está? A resposta não depende só do salário

Mais na Exame

Brasil

Willer Tomaz, amigo de Flávio, movimentou R$ 5 bi em bets e foi maior apostador do país em 2025

Ciência

Onde ver a chuva de meteoros Orionídeas? duas regiões do Brasil terão vantagem para observar

Mundo

Itália autoriza prisão de adolescentes de 14 anos em protestos após violência nas ruas

Um conteúdo Esfera Brasil

Novos governantes terão de investir em cultura pública, aponta pesquisa