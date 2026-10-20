Onde nascem os novos negócios: polo com 320 organizações promove festival de inovação

RESUMO ＋ O Tecnopuc, parque científico e tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, realiza de 20 a 22 de outubro de 2026, em Porto Alegre, a nona edição do Tecnopuc Experience. O festival conecta um ecossistema de 320 organizações e mais de 8 mil profissionais, com expectativa de receber cerca de 3 mil participantes no último dia.

Em Porto Alegre, um ecossistema que reúne 320 organizações e mais de 8 mil profissionais quer aproximar empreendedores, pesquisadores e empresas para estimular o desenvolvimento de novos negócios. É nesse ambiente que acontece, entre 20 e 22 de outubro, a nona edição do Tecnopuc Experience, festival dedicado à inovação, à tecnologia e ao empreendedorismo.

Realizado no Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o evento terá três dias de programação, com debates sobre inteligência artificial, saúde, sustentabilidade, educação e novas formas de trabalho.

“Queremos reforçar o papel do Tecnopuc Experience como um espaço para aproximar diferentes atores, provocar conversas e criar conexões que possam gerar novos caminhos”, afirma Daniela Carrion, coordenadora de relacionamento do Tecnopuc.

A expectativa é receber cerca de 3 mil participantes no último dia, quando as atividades serão abertas ao público.

O que é o Tecnopuc

Criado em 2003, o Tecnopuc é o parque científico e tecnológico da PUCRS. O espaço conecta startups, empresas de diferentes portes, centros de pesquisa e instituições para transformar conhecimento acadêmico em soluções de mercado.

O ecossistema atua no desenvolvimento de negócios, na formação de talentos e na aproximação entre pesquisadores e empresas. A proposta é criar oportunidades para que novas tecnologias sejam desenvolvidas, testadas e transformadas em produtos e serviços.

Como será o festival de empreendedorismo

Nos dois primeiros dias, a programação será direcionada a convidados e integrantes da comunidade Tecnopuc, com encontros de networking e agendas executivas. O dia 20 será dedicado à saúde, enquanto o dia 21 terá como foco energia, meio ambiente e sustentabilidade.

No dia 22, o festival será aberto ao público, com mais de 100 horas de atividades simultâneas, distribuídas em seis palcos temáticos. A programação inclui palestras, workshops, feira de protótipos e apresentações de pitches, nas quais empreendedores poderão apresentar suas soluções.

Entre os convidados está David Pitschmann, representante do Parque Científico e Tecnológico Lakeside, que atua na conexão internacional entre empresas e instituições de pesquisa. O evento também terá experiências imersivas e debates sobre os impactos da inteligência artificial nos negócios e no mercado de trabalho.