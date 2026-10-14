CEO e mãe de três filhos usa agentes de IA para cortar horas de tarefas domésticas por semana

Em relato publicado pelo Business Insider, a CEO da Andela, Carrol Chang, descreve como passou a usar agentes de inteligência artificial para coordenar a rotina da família em Nova York. Mãe de três filhos, ela afirma que o tempo gasto com tarefas administrativas caiu de cerca de cinco a oito horas semanais para aproximadamente duas.

A Andela é uma empresa que ajuda outras companhias a implementar IA, conectando-as a profissionais de tecnologia. Chang diz que não tem formação em engenharia e que montou os agentes usando diferentes modelos de IA, com a orientação deles próprios.

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Agentes para agenda, escola e refeições

O primeiro agente cuida do calendário esportivo dos filhos. Como os jogos acontecem em dias e bairros diferentes, Chang precisava pesquisar rotas no Google Maps e registrar o tempo de deslocamento na agenda, na ida e na volta. Agora, o agente calcula o trajeto e envia os convites, já indicando o meio de transporte e a duração estimada, como um Uber de 23 minutos.

Um segundo agente lê os e-mails da escola, seleciona as informações relevantes e adiciona eventos ao calendário. A prioridade é sinalizar fechamentos da escola. Os filhos estudam em uma instituição bilíngue e frequentam a turma de espanhol, então o agente foi instruído a ignorar avisos sobre a turma de mandarim. Mensagens enviadas por pessoas, como professores, devem chegar diretamente aos pais.

O terceiro recurso apoia o planejamento de refeições, considerando alergias alimentares. Antes, a família alternava 15 pratos anotados no celular. Agora, a IA sugere novos cardápios que atendem às necessidades de todos e indica o que comprar, em aplicativos de compras que já integram IA.

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Como começar sem formação técnica

Chang conta que pediu à própria IA que explicasse o processo passo a passo, em linguagem simples, como se falasse com um aluno do sétimo ano. Com dois navegadores abertos, ela seguiu as instruções até o sistema funcionar. O relato mostra um caminho possível para quem não programa: descrever a tarefa e pedir ao modelo orientações em linguagem acessível.

Verificação faz parte do processo

A executiva ressalta que os agentes podem errar. Segundo ela, “Pessoas também cometem erros, então você precisa ter um sistema para verificar a IA”. Na prática, isso inclui conferir convites, horários e avisos filtrados antes de confiar no resultado. Como os agentes acessam e-mails e calendários, também é preciso revisar as permissões concedidas a cada ferramenta.

Efeitos na rotina

Com a redução do tempo dedicado a tarefas administrativas, Chang diz dormir mais e ter um sono de melhor qualidade, além de sentir menos estresse. Ela afirma que o convívio diário com os filhos e com a família ficou mais agradável.

O relato é individual, e os resultados dependem do tipo de tarefa e do nível de conferência feito por quem usa os agentes. O caso reúne usos como calendário, e-mail e cardápio, atividades repetitivas, com regras definidas e passíveis de checagem humana.

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