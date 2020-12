Esqueceu de comprar o presente de Natal? 5 dicas para quem ama tecnologia

É comum que as pessoas deixem para comprar presentes de Natal de última hora. Com as compras em alta, não é de se estranhar que os consumidores optem por lojas online para fazer aquele carrinho natalino repleto de presentes para a família (ou para si mesmo).

Pensando nisso, a EXAME preparou um pequeno guia de cinco dicas de presentes tecnológicos para quem estiver atrasado na empreitada do final de ano.

1. Dispositivos Alexa

Seja para ter uma casa inteligente ou apenas para pedir para que eles toquem música, os dispositivos da Amazon com a Alexa acoplada trazem facilidade para a vida das pessoas e é uma boa ideia de presente de Natal. Os preços variam de 299 reais (a versão mais simples, sem tela) até 1.699 reais (a versão com um alto-falante potente e capacidade de detectar o ambiente no qual está inserido para melhorar a acústica).

2. Chromecast e afins

O dispositivo permite transmitir facilmente vídeos, fotos e músicas do smartphone, tablet ou computador para o televisor e é compatível com diversos aplicativos, como Netflix, YouTube, Prime Video, Spotify, entre outros. Há opções do Google (Chromecast), Amazon (Fire TV Stick), Roku (Roku Express), Xiaomi (Mi TV Stick), entre outros. Os preços variam entre 200 e 400 reais.

3. Apple Watch

Uma opção mais cara, o Apple Watch caiu no gosto das pessoas por ser um relógio inteligente com a capacidade de, entre outras coisas, medir o seus batimentos cardíacos e analisar a qualidade de seu sono. Na internet é possível encontrar o Series 3 (mais antigo) por até 1.800 reais, enquanto a versão mais nova (Series 6) tem um preço inicial de 5.299 reais.

4. Kindle

O leitor digital da Amazon esteve em alta nos últimos anos e continua sendo um presente que pode agradar quem gosta de ler. A marca conta com diferentes modelos com preços que vão de 349 reais, na versão mais básica e de 10ª geração até 1.149 reais, para o modelo Oasis, que tem tela e resolução maiores.

5. Smart TV

É claro que o produto mais querido pelos brasileiros não poderia faltar na lista, uma vez que as Smart TVs integram um mercado em constante crescimento. Entre as melhores opções estão a Samsung TU8000, que tem integração com a Alexa e custa cerca de 2.500 reais, e a LG ThinQ AI, por até 1.300 reais.