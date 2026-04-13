Elon Musk vai ao TikTok; bilionário cria perfil para promover a SpaceX

Elon Musk, que transformou o antigo Twitter em X e concentrou ali sua presença digital, agora aparece também no TikTok em um movimento que contrasta com críticas anteriores a rivais da plataforma. Uma conta verificada com o nome do empresário fez sua estreia no aplicativo de vídeos com uma peça de tom promocional voltada a seus negócios.

O primeiro conteúdo traz Musk falando sobre o futuro e reúne imagens de SpaceX, Tesla, Neuralink e da Boring Company. A publicação recebeu a legenda Ad Astra, expressão em latim que remete à ideia de “rumo às estrelas”, e acumulou milhões de visualizações pouco depois de ir ao ar.

Também surgiu recentemente uma conta com o nome do bilionário no Instagram, rede da Meta, dona do Facebook e do próprio Instagram. O perfil, porém, apareceu sem publicações e em modo privado. Não houve confirmação independente de que as novas contas sejam operadas pelo próprio Musk, e nem o empresário nem as plataformas comentaram o caso.

A movimentação ocorre num momento em que Musk tenta ampliar o interesse público em torno da SpaceX, sua empresa de foguetes e satélites. A abertura de capital da companhia está em preparação, e uma maior exposição em redes sociais pode ajudar a sustentar a narrativa de crescimento necessária para atrair investidores.

Esse avanço chama atenção porque o empresário cultivou, nos últimos anos, um discurso hostil a serviços que concorrem com o X. Em 2022, ainda sob o comando do Twitter, a rede chegou a restringir a promoção de perfis de outras plataformas, como Facebook e Instagram.

Musk também rompeu publicamente com a Meta em outros momentos. Em 2018, apagou as páginas de Tesla e SpaceX no Facebook após críticas à forma como a empresa tratava dados de usuários. No mesmo período, afirmou ter excluído sua conta pessoal no Instagram. Já em entrevista recente, disse ver a plataforma como um ambiente associado a mais infelicidade, e não menos.

A guinada para TikTok e Instagram, portanto, destoa de uma trajetória marcada por ataques públicos às big techs rivais e por tentativas de manter o X como seu principal palanque digital.

Perfis surgem quando Musk tenta ampliar alcance de suas empresas

No caso do TikTok, a presença do perfil não é totalmente nova. Registros online indicam que uma conta com o nome de usuário @elonmusk já existia anteriormente, mas sem postagens e sem o selo de verificação. A novidade foi a ativação do perfil com um vídeo de apelo institucional e visual calculado para reforçar a imagem de Musk como empresário de múltiplas frentes tecnológicas.

O vídeo combina propaganda corporativa e construção de personagem num momento em que a SpaceX precisa mobilizar atenção e capital para uma futura oferta pública. O material divulgado no TikTok não havia sido replicado no X até o momento citado no texto original, apesar de a rede social hoje estar sob o guarda-chuva de Musk.

No Instagram, o perfil chegou a exibir selo de verificação, cerca de 18 mil seguidores e uma biografia curta em inglês, depois alterada. Após a publicação da reportagem original, a conta teria mudado novamente, retirando tanto a descrição quanto o selo.

Mais do que uma simples expansão de presença digital, o episódio sugere um uso mais pragmático das plataformas por Musk. O empresário que antes atacava redes concorrentes passa a circular por elas quando elas se mostram úteis para ampliar alcance, consolidar marca pessoal e apoiar os negócios que deseja levar a uma nova rodada de exposição pública.