Conheça Tuvalu, o país que quer se digitalizar para 'escapar' do aquecimento global

Tuvalu, um pequeno país formado por um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, está se tornando a primeira nação digital do mundo. A medida é uma resposta à ameaça do aquecimento global, que está causando o aumento do nível do mar.

De acordo com o primeiro-ministro de Tuvalu, Kausea Natano, a nação está se preparando para um futuro em que sua terra física pode desaparecer. Por lá, a nação está apenas cinco metros do nível do mar e corre o risco de ser engolida pela água.

"Nossa terra, nosso oceano e nossa cultura são os bens mais preciosos de nosso povo", disse Natano. Tuvalu tem 26 km² de extensão e cerca de 11 mil habitantes. "Para mantê-los protegidos de danos, não importa o que aconteça no mundo físico, iremos movê-los para a nuvem".

Primeiro ministro de Tuvalu, Kausea Natano, fala em conferência sobre o clima

O que Tuvalu está levando para o mundo digital?

A mudança para o digital foi anunciada no final de 2022 e está sendo feita em etapas. O governo de Tuvalu está investindo fortemente em infraestrutura e já oferece serviços públicos online, como educação, saúde e serviços governamentais. A ideia é que um dia até as eleições ocorram no país digital de Tuvalu.

Nesta semana, foi anunciado que as autoridades de Tuvalu já fizeram um mapa tridimensional das 124 ilhas e ilhotas que compõem o território e estão desenvolvendo um passaporte digital para a população.

O aspecto cultural é tão importante quanto o resto. As autoridades pediram que o povo tuvaluano detalhasse quais artefatos de valor sentimental deveriam ser preservados na versão digital de Tuvalu. "O som da linguagem dos nossos filhos, a sabedoria das histórias dos nossos avós ou as danças vibrantes dos nossos festivais serão todas digitalizadas e se tornarão parte da nossa arca digital", disse o ministro da Justiça, Comunicação e Relações Exteriores, Simon Kofe.