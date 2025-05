Como a Renner está usando uma etiqueta inteligente para acelerar a produção de roupas

Um erro comum — e muitas vezes caro — na indústria da moda começa em um detalhe pequeno: a etiqueta da roupa. Quando mal preenchidas ou fora do padrão, essas identificações causam devoluções, travam a liberação de produtos e comprometem a confiança do consumidor.

Para resolver esse gargalo, a Renner, uma das maiores varejistas de moda do Brasil, passou a homologar e recomendar oficialmente uma solução tecnológica desenvolvida pela startup Etiqueta Certa, especializada em automação e conformidade técnica no setor têxtil.

Com a adesão ao sistema por parte de seus fornecedores, a Renner pretende padronizar e agilizar a geração das chamadas etiquetas de aspectos legais, exigidas por órgãos como o Inmetro e a ABNT.

A ferramenta, baseada em software, garante que informações como composição, cuidados de lavagem, origem e tamanho estejam corretas e formatadas conforme os padrões regulatórios e internos da companhia.

“Já temos três anos de atuação com fornecedores da Renner, e os resultados são expressivos: queda nas devoluções, menos retrabalho, menos inspeções e mais velocidade na cadeia produtiva”, diz Karine Liotino, CEO da Etiqueta Certa.

O problema silencioso das etiquetas erradas

Na prática, etiquetas com erros não são apenas um incômodo burocrático — elas geram atrasos no lançamento de coleções, custos com reimpressões e descarte de peças já prontas para venda. Segundo dados compartilhados pela startup, o uso da plataforma contribui diretamente para reduzir esse tipo de perda e ainda encurta o chamado lead time de desenvolvimento, que é o tempo entre a criação da peça e sua chegada à loja.

A iniciativa atende aos fornecedores das marcas Renner, Ashua e Youcom, e os interessados que aderirem até o fim de agosto receberão descontos entre 10% e 20% na mensalidade da plataforma.