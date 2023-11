O plano do Grupo DPSP para crescer até 20% durante a Black Friday

O varejo farmacêutico registrou um faturamento com alta de 25,9% na Black Friday de 2022, liderando o ranking entre os setores observados pelo Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA). Para o Grupo DPSP, das Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, a expectativa para este ano é grande, e a meta é agressiva: um crescimento de 20% no faturamento.

Para cumprir o objetivo, o Grupo aposta na omnicanalidade, ofertando até 70% de desconto e o mesmo padrão de qualidade em todos os canais. Estratégias omnichannel são base para a empresa há um período considerável. Um exemplo da experiência unificada proporcionada pela rede pode ser encontrado na Drogaria São Paulo, onde o cliente tem a possibilidade de comprar medicamentos controlados online e retirar na unidade mais próxima, indicada pela plataforma, entregando a receita para o atendente.

“Para nós, que focamos cada vez mais na omnicanalidade, gerar uma experiência positiva para o cliente, onde não haja fricção, e com a oferta dos melhores produtos, no melhor canal e no momento certo é nosso objetivo final”, afirma André Svartman, head executivo de marketing, CRM e experiência do cliente.

Elaborando um plano de ação para a Black Friday

Para este ano, o Grupo elaborou uma estratégia baseada em dados, que tem o objetivo de facilitar, em todos os canais, a aquisição dos produtos mais procurados. Todas as lojas terão descontos para clientes, mas também será possível aproveitar ofertas exclusivas no app, como “Leve 3 e Pague 2”.

Segundo pesquisa da Google, entre os itens mais buscados pelos brasileiros estão os segmentos de beleza e cuidados pessoais (19%) e fraldas e itens de cuidado com os bebês (8%), produtos os quais o Grupo considera carros-chefe dentro da categoria de não medicamentos.

“Estamos totalmente mobilizados para um mês inteiro de ofertas, tanto para a linha de medicamentos como para a de cosméticos, cuidados pessoais e perfumaria. Teremos ofertas diversas e especiais que criamos com marcas como Colgate, L’Oréal, Nestlé, Unilever e Kenvue”, afirma o executivo.

Durante o período entre os dias primeiro e 30 de novembro – e conforme a disponibilidade de estoques – o Grupo irá oferecer descontos de até 70%, tanto para medicamentos que podem ser adquiridos sem receita quanto para produtos de cuidados pessoais, infantis e cosméticos.

Todas as unidades, presentes em nove estados e no Distrito Federal, participam da promoção. Há também a possibilidade de pagamento em até 12 vezes sem juros, com parcela mínima de R$ 50. Para habilitar a promoção, o Grupo investiu múltiplos aspectos da sua operação.

“Estamos trabalhando na Super Black Novembro desde o ano passado. Nosso esforço passa por todas as etapas de vendas: parcerias com fornecedores, ampliação do estoque, treinamento da equipe e reforço da nossa operação logística. Também apostamos em parcerias bastante competitivas com nossos fornecedores; ampliamos o investimento em mídia para aumentar o alcance de nossas ofertas e trouxemos variedade de promoções em canais diferentes: loja, app e site”, Svartman conclui.

