Com fabricação nacional, HMD traz smartphone Nokia 5.3 ao Brasil

A HMD Global traz ao Brasil a partir de hoje (5) o smartphone Nokia 5.3, que será fabricado no país pela Multilaser, em Extrema (MG). O aparelho é o mais sofisticado já lançado pela empresa no mercado nacional e chega para rivalizar com a linha Moto G9, da Motorola.

É hora de comprar ações da empresas de tecnologia? Teste grátis, por 10 dias, a melhor análise do mercado de ações.

O Nokia 5.3 chega com quatro câmeras traseiras, com diferentes amplitudes de captura, e 128 GB de memória. A fabricante promete duração de bateria de até dois dias com uma única carga. A tela do dispositivo tem 6,55 polegadas com resolução HD+, enquanto o rival Moto G9 Plus tem tela Full HD+. Por dentro, o Nokia 5.3 conta com processador Qualcomm Snapdragon 665 e 4 GB de RAM.

–

O sistema operacional do produto é o Android 10 e a HMD promete atualizações por até dois anos.

O produto será vendido a partir de hoje nas redes de varejo. Em operadoras, ele será exclusivo na Claro, o que marca a primeira parceria da HMD Global com uma empresa de telecomunicações no Brasil. O smartphone pode ser adquirido por 21x de R$65,20 no Claro Pós 10GB.

Os produtos da marca Nokia vivem uma boa fase. Uma pesquisa da consultoria chinesa Counterpoint Research indica que os produtos são os mais confáveis na opinião de usuários de smartphones.

HDM Connect

Além de celulares, a HDM Global aposta em serviços e, por isso, traz ao Brasil o HDM Connect, serviço internacional de roaming de dados. O chip SIM funciona em mais de 120 países e vem com 100MB gratuitos para quem comprá-lo no pacote com o Nokia 5.3. A venda será apenas pelo site da Nokia.com.