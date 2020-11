Multilaser investirá R$10 milhões em startups com mulheres na sociedade

O WE Ventures, fundo parte do programa Women Entrepreneurship (WE), projeto da Microsoft Participações em parceria com Sebrae Nacional e M8 Partners (em associação com a Bertha Capital), anuncia a Mais WE, que contemplará uma série de investimentos recebidos de empresas de diferentes segmentos para startups com mulheres na sociedade.

Quer empreender com sucesso? Entenda os caminhos da inovação no curso da EXAME Academy

A primeira parceira da iniciativa é a varejista de eletrônicos Multilaser, que anunciou o investimento R$ 10 milhões no WE Ventures. A companhia irá investir em até dez empresas cuja área de atuação é voltada para e-commerce e varejo, e visa buscar soluções em logística e pontos de venda.

“A iniciativa Mais WE vem para coroar o sucesso do primeiro ano de atividades do WE Ventures. O apoio de outras empresas, como é o caso da Multilaser, é essencial para nos ajudar a fomentar a discussão sobre promover mais diversidade e inclusão, estimulando o empreendedorismo feminino por meio da tecnologia, ainda mais quando abordamos diferentes segmentos da economia”, afirma Franklin Luzes, vice-presidente de inovação, transformação e novos negócios da Microsoft Participações.

Por meio do WE Ventures, a Multilaser investirá entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões por startup em fase de tração, com faturamento mínimo de R$200 mil.

“Acreditamos que esse fundo consegue unir dois objetivos importantes, que são a busca pelo resultado financeiro e o incentivo para empreendedorismo feminino. Assim, preferimos agir por meio da parceria”, diz Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser à EXAME.

Segundo a Multilaser, a novidade faz parte de um processo que neste ano também debate temas como inclusão social e privilégio de conviver com as diferenças; diversidade e inclusão; LGBTI+ e Libras.

A iniciativa faz parte do compromisso da Microsoft de promover Diversidade e Inclusão por meio da tecnologia e, também, integra o plano Microsoft Mais Brasil, lançado pela empresa em outubro, abrangendo iniciativas de apoio e compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável. As startups interessadas podem se inscrever no processo seletivo no site.

Desde a sua chegada ao mercado, em novembro de 2019, o WE Ventures já incorporou dois parceiros estratégicos a sua rede de cotista âncora – Flex e Grupo Sabin – e pretende captar até R$ 100 milhões em cinco anos. Segundo a empresa, a parceria com a Multilaser será o primeiro de uma série de anúncios a serem divulgados pela iniciativa nos próximos meses.

“O primeiro processo seletivo para seleção das startups beneficiadas pela parceria WE Ventures e We Impact durou dois meses e contou com 924 inscrições. Sendo que 18 startups foram selecionadas para fazerem parte do programa de desenvolvimento de 4 meses da We Impact e 52 Startups estão recebendo mentorias para tirar suas ideias do papel. Desde então, já foram direcionados mais de R$ 1 milhão para o empreendedorismo feminino tecnológico, impactando a vida de mais de 100 mulheres. Em breve a WE Impact pretende anunciar os seus primeiros investimentos”, diz Lícia Souza, presidente da WE Impact.