'Cidade' do Google recebe autorização para ser construída a partir de 2022

Nesta terça-feira, 25, o conselho municipal da cidade de San Jose, na Califórnia, autorizou a construção de um campus gigantesco para o Google, que contará com 4.000 casas, escritórios, lojas e muito mais.

Aproveitar as melhores oportunidades na bolsa exige conhecimento. Venha aprender com quem conhece na EXAME Invest Pro

O projeto da empresa de Sundar Pichai, "Downtown West", se estenderá por 80 acres de terra, aproximadamente 323.000 metros quadrados, e será um dos maiores campi do Google no mundo, de acordo com documento divulgado.

Na reunião do conselho municipal, Alexa Arena, diretora do megacampus do Google em San Jose, descreveu o projeto como um "plano de infraestrutura social". Ela afirmou ao jornal San Francisco Chronicle que o campus deve oferecer mais de 1 bilhão de dólares em investimento público, mas descreveu o processo como uma "longa jornada".

O campus do Google em San Jose contará com:

Espaço de escritório para acomodar 20.000 trabalhadores;

46.451 metros quadrados dedicados a lojas, restaurantes e outros espaços;

60.702 metros quadrados para parques;

4.000 casas, sendo 1.000 delas para programa de habitação popular;

300 quartos de hotel e

800 alojamentos de curto prazo para hóspedes corporativos do Google

De acordo com o site de notícias Business Insider, as autoridades disseram que os preços das moradias ainda não foram decididos.

O Google ainda fornecerá 200 milhões de dólares para a comunidade, incluindo dinheiro para treinamento profissional, auxílio para moradores de rua e apoio a pequenos negócios. Outros 890 milhões de dólares serão voltados para melhorarias na infraestrutura da área.

Um porta-voz da empresa afirmou ao jornal San Francisco Chronicle que as obras de construção devem iniciar em 2022 e que 3 milhões de dólares serão dados para a cidade de San Jose dentro de 30 dias após aprovação do projeto.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importante em tempo real.