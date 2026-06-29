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China reduz acidentes em 38% e aposta em robôs para reforçar inspeções industriais

País reduziu em 45,7% as mortes com equipamentos especiais na última década, mesmo com expansão acelerada da infraestrutura industrial

Inteligência artificial: estudo mostra que uso de termos humanos pode fazer a IA parecer mais inteligente do que realmente é (Rawpixel.com/Freepik/Reprodução)

Inteligência artificial: estudo mostra que uso de termos humanos pode fazer a IA parecer mais inteligente do que realmente é (Rawpixel.com/Freepik/Reprodução)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 29 de junho de 2026 às 18h48.

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A China registrou uma redução de 38,2% nos acidentes e de 45,7% nas mortes envolvendo equipamentos especiais nos últimos dez anos, mesmo com a rápida expansão da infraestrutura industrial do país. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 29, durante a Conferência sobre Segurança de Equipamentos Especiais 2026, realizada em Xangai.

Até o primeiro trimestre de 2026, o país contabilizava 24,79 milhões de equipamentos especiais em operação, incluindo elevadores, caldeiras, vasos de pressão, parques de diversões, teleféricos para passageiros e tubulações industriais. Entre 2021 e 2025, esse número cresceu, em média, mais de 8% ao ano.

Segundo os organizadores, a redução dos acidentes acompanha o fortalecimento do sistema de fiscalização e das normas de segurança aplicadas ao setor.

IA e robôs ganham espaço nas inspeções

Durante a conferência, também foi lançado o Livro Azul sobre o Desenvolvimento da Indústria de Inspeção e Testes de Equipamentos Especiais, que aponta a digitalização como uma das principais tendências do setor.

O relatório destaca o uso crescente de inteligência artificial, robôs para inspeção de oleodutos e gasodutos e sistemas inteligentes de monitoramento para identificar riscos e falhas.

Além disso, o documento chama atenção para o envelhecimento da infraestrutura. Hoje, a China possui mais de 1,1 milhão de elevadores com mais de 15 anos de uso, enquanto parte dos equipamentos da indústria petroquímica continua operando além da vida útil prevista.

Durante o evento, autoridades de Xangai, Jiangsu, Zhejiang e Anhui também firmaram um acordo para ampliar a cooperação na fiscalização da segurança de equipamentos especiais na região do Delta do Rio Yangtzé.

Fonte: news.cn

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