China pretende disponibilizar 6G comercialmente por volta de 2030

O vice-ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, Zhang Yunming, afirmou que a China intensificará a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias-chave, como comunicações sem fio e redes inovadoras. O país prevê o lançamento oficial do 6G em 2030.

Zhang Yunming destacou a necessidade de antecipar o desenvolvimento do ecossistema de aplicativos 6G. Ele enfatizou a aceleração da integração de novas aplicações e indústrias emergentes, como realidade estendida (XR), gêmeos digitais e robótica, com a tecnologia 5G. Isso visa solidificar a base para aplicativos 6G. Zhang também pediu que as empresas de telecomunicações e as indústrias verticais colaborem de perto em todas as fases do processo, desde a pesquisa de demandas até o desenvolvimento tecnológico e a definição de padrões, construindo juntas um ecossistema próspero para aplicações 6G.

O líder do Grupo de Promoção 6G, Wang Zhiqin, revelou que a previsão para o início da comercialização do 6G é por volta de 2030, com a padronização ocorrendo em 2025. Ele destacou que o 6G não se trata apenas de velocidade, mas tem como alvo principalmente questões relacionadas à gestão e governança social. Wang ressaltou três novos cenários propostos pelo 6G: a combinação de comunicação e percepção, a combinação de comunicação e inteligência artificial, e cenários semelhantes ao conceito de Internet das Coisas difundida, representando a convergência entre o céu e a terra.

Em 5 de dezembro, o Grupo de Promoção 6G da China divulgou documentos técnicos que fornecerão diretrizes tecnológicas para a transição de uma Internet das Coisas para uma Internet das Inteligências.

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, nos últimos anos, tem colaborado com várias partes interessadas para avançar em pesquisas de visão e demanda 6G, desenvolvimento tecnológico e cooperação internacional, alcançando progressos significativos. O ministério também estabeleceu o Grupo de Promoção IMT-2030 (6G), delineando o uso da faixa de frequência de 6 GHz para 5G/6G e fornecendo políticas de apoio para o desenvolvimento inovador do 6G.

A China está na vanguarda do desenvolvimento do 6G e continua a fortalecer sua presença internacional, estabelecendo parcerias com organizações como a Associação de Redes e Negócios Inteligentes 6G da Europa (6G-IA), o Fórum 6G da Coreia e a Associação de Desenvolvimento de Padrões de Comunicação da Índia (TSDSI).