Importações e exportações da China nos primeiros 11 meses permanecem estáveis

De acordo com as últimas estatísticas alfandegárias da China, nos primeiros 11 meses deste ano, o valor total das importações e exportações da China foi de 37,96 trilhões de iuanes, mantendo-se estável em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ainda assim, a situação atual das importações e exportações na China é desafiadora, com uma contínua reestruturação do mercado de exportação.

As exportações totalizaram 21,6 trilhões de iuanes, com um aumento de 0,3%, enquanto as importações foram de 16,36 trilhões de iuanes, uma diminuição de 0,5%. O superávit comercial foi de 5,24 trilhões de iuanes, expandindo-se em 2,8%.

Quando convertido para dólares americanos, nos primeiros 11 meses deste ano, o valor total das importações e exportações da China foi de US$ 5,41 trilhões, queda de 5,6%. As exportações foram de US$ 3,08 trilhões, redução de 5,2%, enquanto as importações atingiram US$ 2,33 trilhões, queda de 6%. O superávit comercial foi de US$ 748,13 bilhões, encolhendo 2,7%. Em relação aos valores de exportação nos primeiros 11 meses, a taxa de declínio diminuiu em 0,4 ponto percentual em comparação com os primeiros dez meses, mas permanecendo negativa pelo sétimo mês consecutivo.

Dados de novembro

Em novembro, as importações e exportações da China totalizaram 3,7 trilhões de iuanes, aumento de 1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações foram de 2,1 trilhões de iuanes, com aumento de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as importações foram de 1,6 trilhão de iuanes, aumento de 0,6%. O superávit comercial foi de 490,82 bilhões de iuanes, expandindo-se em 5,5%. Este foi o segundo mês consecutivo de crescimento positivo em relação ao mesmo período do ano anterior, com expansão na taxa de crescimento. Em outubro, as importações e exportações da China cresceram 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em dólares americanos, em novembro, as importações e exportações aumentaram 4,7% em relação ao mês anterior, mantendo-se estáveis em comparação com o mesmo período do ano anterior. As exportações aumentaram 6,5% em relação ao mês anterior, com crescimento de 0,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto as importações aumentaram 2,4% em relação ao mês imediatamente anterior, com queda de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Comércio com Europa e Asean

Em relação à composição do comércio exterior, nos primeiros 11 meses deste ano, a China continuou a ajustar a estrutura do mercado externo. Em um cenário de estabilidade geral, as exportações e importações para países da União Europa e os Estados Unidos continuaram a diminuir, enquanto houve leve aumento nas trocas comerciais com países integrantes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e crescimento de 2,6% nas trocas comerciais com os países da Iniciativa “Cinturão e Rota”.

Especificamente, nos primeiros 11 meses, o valor total do comércio entre a China e o maior parceiro comercial, a Asean, foi de 5,8 trilhões de iuanes, aumento de 0,1%, representando 15,3% do valor total do comércio exterior chinês. As exportações para a Asean foram de 3,33 trilhões de iuanes, redução de 0,1%, enquanto as importações da Asean foram de 2,47 trilhões de iuanes, aumento de 0,4%. O superávit comercial com a Asean foi de 850,06 bilhões de iuanes, encolhendo 1,7%.

A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial da China, com um valor total de comércio bilateral de 5,03 trilhões de iuanes, queda de 2,2%, representando 13,2% do valor total do comércio exterior chinês. As exportações para a União Europeia foram de 3,22 trilhões de iuanes, redução de 5,8%, enquanto as importações da União Europeia foram de 1,81 trilhão de iuanes, aumento de 5%. O superávit comercial com a União Europeia foi de 1,41 trilhão de iuanes, encolhendo 16,7%.

O valor total do comércio entre a China e o terceiro maior parceiro comercial, os Estados Unidos, foi de 4,26 trilhões de iuanes, queda de 6,9%, representando 11,2% do valor total do comércio exterior chinês. As exportações para os Estados Unidos foram de 3,21 trilhões de iuanes, redução de 8,5%, enquanto as importações dos Estados Unidos foram de 1,05 trilhão de iuanes, redução de 1,6%. O superávit comercial com os Estados Unidos foi de 2,16 trilhões de iuanes, encolhendo 11,6%. Além disso, o valor total do comércio entre a China e o Japão diminuiu 6,2%, com queda nas exportações de 3,3% e nas importações de 8,8%.

No mesmo período, o valor total do comércio entre a China e os países da iniciativa “Cinturão e Rota” aumentou 2,6%, atingindo 17,65 trilhões de iuanes. As exportações foram de 9,7 trilhões de iuanes, aumento de 6,9%, enquanto as importações foram de 7,95 trilhões de iuanes, redução de 2,1%.

Ao mesmo tempo, o comércio entre a China e outros países, como Vietnã, Austrália, Rússia, Índia, América Latina e África, aumentou em relação ao mesmo período do ano anterior, com aumentos de 3,6%, 9,8%, 33,7%, 6,8%, 6,2% e 7,0%, respectivamente.