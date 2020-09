Celular giratório da LG permite enviar mensagem e ver vídeo ao mesmo tempo

Em evento nesta segunda-feira, 14, a sul-coreana LG anunciou o mais novo smartphone da marca: o LG Wing. O principal diferencial do dispositivo é o fato de ele ser giratório — um passo da companhia na onda dos celulares que fogem do padrão comum dos smartphones, como os aparelhos dobráveis que têm ganhado cada vez mais espaço no mercado.

Segundo a empresa, a “intenção é se diferenciar dos demais smartphones que foram lançados nos últimos anos”. O LG Wing também permite que as notificações fiquem na parte de baixo da tela, enquanto um vídeo, jogo ou GPS continua rolando na parte de cima, sem que qualquer outra coisa apareça em cima do conteúdo e facilitando a forma que o usuário segura o celular, uma vez que ele pode continuar fazendo isso de forma vertical. É possível também fazer qualquer outra coisa na primeira tela, enquanto o usuário recebe ligações em áudio ou vídeo na segunda. A tela do celular gira em 90 graus em sentido horário.

LG Wing: celular tem três câmeras traseiras LG Wing: celular tem três câmeras traseiras

Para quem está preocupado com a câmera frontal, ela funciona no estilo “pop-up”. As três câmeras traseiras do celular tem lentes de 64 megapixels, ultra resolução OIS Wide, 12MP Ultra Wide Big Pixel e 13MP Wide. A LG também afirma que, caso o celular caia e a câmera frontal estiver exposta, ela automaticamente se retrai para evitar que ela quebre.

Também é possível usar o celular de forma convencional, apesar da novidade giratória. A tela do celular tem 17,272 centímetros, com full HD e Oled, que permite uma visão melhor do display. Já a segunda tela tem quase 10 centímetros e também possui Oled.

A tela de baixo do celular também pode se tornar em uma espécie de cabo para que criadores de conteúdo segurem a câmera de forma mais segura, o que, segundo a fabricante, garante uma maior “estabilidade necessária para capturar melhores vídeos na horizontal com apenas uma mão”. A função, chamada de Gimbal Motion Camera, é a primeira a ser inserida em um smartphone na história.

LG Wing: celular giratório é aposta da marca sul-coreana LG Wing: celular giratório é aposta da marca sul-coreana

Em relação à preocupação de muitos usuários sobre a durabilidade do aparelho, a LG afirma estar atenta aos possíveis problemas que o celular pode ter e promete que “o Wing vai aguentar” e que está trabalhando na criação de capas re proteção que se adaptem ao celular para evitar maiores danos.

O Wing é o primeiro modelo de smartphone do “Explorer Project” (Projeto Explorador), um programa de pesquisa e desenvolvimento da LG que pretende criar aparelhos com formatos e tecnologias ainda inexplorados na indústria eletrônica.

Segundo a empresa, os dispositivos do Explorer Project farão parte de uma nova categoria de produtos, para se diferenciar da linha tradicional de smartphones da companhia.

O lançamento do Wing ocorre num momento em que diversas fabricantes de smartphones têm apostado em celulares com formatos diferentes. Um dos dispositivos é o Galaxy Z Fold 2, da Samsung, um aparelho com uma tela dupla lançado recentemente. Ele é sucessor do Galaxy Fold, de 2019, um modelo que inaugurou a era dos telefones de tela dupla. Outra empresa que aposta no formato com dois displays é a Motorola, com os modelos Razr, de 2019, e o novo modelo Razr 5G, lançado na semana passada.

A expectativa das empresas é que os novos formatos ajudem a atrair os consumidores ávidos por novas tecnologias num momento de queda nas vendas de dispositivos no mundo.

O global mercado de celulares já enfrentava uma estagnação antes da pandemia e as vendas desabaram durante a crise. No mundo, a retração foi de 11% no primeiro trimestre e de 16% no segundo, entre os meses de abril a junho. Os números são da consultoria IDC. Para 2020, a expectativa é de que as vendas de smartphones sejam 10% menores do que no ano passado, também segundo a IDC.

A aposta da empresas agora é que smartphones como o LG Wing ajudem durante a fase de recuperação nas vendas, especialmente depois que as redes 5G – a nova geração das tecnologia de transmissão de dados móvel – estiverem em operação.