LG Velvet chega ao Brasil por R$ 4.299. Vale a pena?

O LG Velvet é a aposta da empresa sul-coreana contra as rivais Samsung e Motorola no segmento topo de linha. Com preço sugerido de 4.299 reais, o dispositivo tem câmera tripla, tela de 6,8 polegadas e sistema operacional Android 10. Confira o review do smartphone a seguir.

Design

O visual e a construção do Velvet são dignos de um celular topo de linha. Mesmo com a pintura espelhada, o smartphone não deixa muitas marcas de dedos com manuseio (ao menos, não são tão aparentes quanto em outros dispositivos). O destaque do design está suas câmeras na parte traseira, representadas por círculos, ordenados na vertical, que diminuem de tamanho. A tela de 6,8 polegadas com resolução de 1080 por 2460 pixels. Apesar de boa para o consumo de conteúdos de redes sociais, a resolução é inferior à oferecida pelo Galaxy Note 20 Ultra, que tem tela com 1440 por 3088 pixels.

O sensor de impressões digitais é posicionado na tela, um padrão em celulares topo de linha. A identificação de digitais é ágil e precisa. Faz falta uma tecnologia de reconhecimento facial para o desbloqueio de tela.

LG Velvet: smartphone tem câmera tripla LG Velvet: smartphone tem câmera tripla

Mesmo sendo um produto do segmento topo de linha, como o iPhone 11 Pro Max ou o Galaxy Note 20 Ultra, o LG Velvet tem conector para fones de ouvido comuns.

O aparelho também tem construção resistente à água e poeira segundo a certificação IP68, uma vantagem sobre o Motorola Edge+. Com isso, ele pode ser submerso por

Câmeras

As câmeras do Velvet são as mais avançadas que a LG já ofereceu em um smartphone. O sensor principal capta imagens com 48 megapixels. O nível de detalhamento de imagem que a câmera é capaz de captar é alto, apresentando baixo nível de ruído e se mostra dentro da média da categoria. O Note 20 Ultra, da Samsung, consegue capturar imagens em qualidade superior ao Velvet, uma vez que sua câmera principal tem 108 megapixels.

No total, o Velvet conta com três câmeras traseiras. Além da que tem sensor de 48 megapixels, ele conta com uma 5 megapixels para retratos com fundo desfocado e outra de 8 megapixels que é ultra grande angular, como uma câmera de ação GoPro. O ângulo de captura dessa última câmera é de 120 graus, enquanto o normal é que câmeras captem apenas 80 graus. Apesar de as câmeras serem boas, a LG deixou de fora o zoom oferecido pelas rivais Samsung e Huawei, que pode chegar até 100x. O zoom máximo do Velvet é de 8x.

Veja algumas fotos tiradas com o LG Velvet aqui.

Para filmagem, o Velvet pode capturar imagens em resolução 4K (30 quadros por segundo), enquanto o Motorola Edge+ capta em 6K e o Galaxy S20 Ultra capta em 8K.

A câmera frontal registra imagens com sensor de 16 megapixels com abertura de f/1.9, ou seja, quanto mais luz natural, melhores tendem a ser os resultados para fotos ou videochamadas.

Configuração

Por dentro, o Velvet tem processador (SoC) Snapdragon 845 octa-core, 6 GB de RAM e 128 GB de memória de armazenamento. Todas essas características são inferiores às oferecidas pelos rivais da Motorola e da Samsung no segmento topo de linha. A compatibilidade com a internet 5G também fica de fora do smartphone. Ou seja, o Velvet pode ser um bom produto pelo conjunto da obra, mas ele não conta com o máximo das especificações técnicas do momento.

Nos testes com aplicativos de benchmark, que avaliam o desempenho geral dos smartphones, o Velvet apresentou bons resultados, mas abaixo dos rivais.

Geekbench – 2.107 (multi-core)

PC Mark – 8.143 (multi-core)

Bateria

A bateria do Velvet tem capacidade de 4.300 mAh. O aparelho tem duração estimada pela fabricante de um dia de uso. Em nossos testes, feitos com o aplicativo PC Mark, o resultado foi de 12 horas e 30 minutos de duração de bateria com uma única carga. O número é bom e pode se refletir em um dia todo de uso. Ainda assim, ele é abaixo das 16 horas registradas pelo Edge+ em teste de vídeo.

Considerações finais

O Velvet é o melhor smartphone da LG na atualidade. Mas isso será suficiente? A concorrência tem características técnicas mais avançadas no segmento topo de linha, apesar dos preços mais altos. Fãs da marca, sabendo das limitações e benefícios, podem ficar satisfeitos com o Velvet. No entanto, os consumidores mais exigentes encontrarão opções mais interessantes na concorrência.