Samsung revela detalhes sobre novo smartphone com tela dobrável

A sul-coreana Samsung revelou hoje detalhes sobre o Galaxy Z Fold 2, seu novo celular de tela dobrável. O aparelho é o terceiro lançado pela fabricante a vir com tela flexível para que ele seja usado como smartphone ou como tablet.

A Samsung tem sido a fabricante que mais aposta no segmento de celulares com telas dobráveis. Ela tem três modelos nesse formato enquanto outras fabricantes têm menos. A Motorola também vende no Brasil a nova geração do Razr e a Huawei anunciou o Mate X, ambos com telas flexíveis. A Apple não deu indícios de que prepara um rival com dela dobrável até o momento.

O novo Galaxy Z Fold 2 tem tela de 7,6 polegadas e bordas que chegam a ser 27% menores do que vistas na geração passada do produto, que chegou ao mercado brasileiro em janeiro deste ano.

Aberto, o Z Fold 2 tem 15,9 centímetros de altura e 12,8 centímetros de largura. Dobrado, o aparelho tem tela de 6,2 polegadas, contra as 4,3 polegadas da geração anterior. Com o novo Flex Mode, o dispositivo pode ser usado em um formato nem totalmente dobrado nem aberto, mas no meio.

Para efeito de comparação, o visual é parecido com o de um notebook. Metade da tela serve de base enquanto a outra fica na vertical. A parte inferior do display exibe comandos de mídia em aplicativos como o YouTube, o reprodutor de vídeos e o navegador de internet do celular.

Para fotos, o celular usa metade da tela para mostrar a imagem da câmera em tempo real e a outra metade exibe as fotos que foram capturadas recentemente. Desse modo, o usuário pode verificar rapidamente se a fotografia que foi tirada ficou boa ou se deve tirar uma nova.

A tela dobrável também permite que o usuário utilize a câmera traseira do smartphone para tirar selfies enquanto vê a imagem em tempo real.

Assim como o Galaxy Note 20 Ultra, o novo dobrável da Samsung tem taxa de atualização de 120 Hz para tornar mais fluidas cenas com movimentos rápidos, típicas de games e filmes de ação. Para economizar bateria, esse recurso funciona de forma dinâmica, sendo ativado automaticamente quando necessário.

Aplicativos compatíveis, como o Google Maps, contam com um recurso chamado App Continuity. Ele permite continuar a usar o mesmo app com a tela aberta ou fechada. Ou seja, não é preciso abrir novamente um app quando você abre ou fecha o display.

A tela dobrável permite abrir dois ou mais aplicativos ao mesmo tempo ou ainda duas janelas diferentes de um mesmo aplicativo. É possível criar padrões para que você abra rapidamente dois apps simultaneamente, como um cliente de e-mail e um navegador de internet, por exemplo. Assim como em um computador, o Z Fold 2 deixa o usuário tocar e arrastar conteúdos, como imagens, de um aplicativo para o outro. Aplicativos já otimizados para a tela do dispositivo são o YouTube e o pacote de produtividade Microsoft Office (PowerPoint, Word e Excel).

Por que um celular com tela dobrável?

De acordo com uma pesquisa encomendada pela Samsung, que entrevistou usuários americanos e sul-coreanos de smartphones, 34% dos usuários do primeiro celular dobrável da empresa usavam dois aplicativos ao mesmo tempo, enquanto apenas 4% dos usuários de celulares de tela comum utilizavam esse recurso. O tempo que as pessoas passaram vendo vídeos no smartphone de tela dobrável subiu 71% e o tempo jogando games aumentou 35% em relação aos hábitos de uso em celulares de display plano.

Outra pesquisa encomendada neste ano pela Samsung indica que 76% das pessoas preferem usar apenas um dispositivo eletrônico para diferentes atividades; 78% acreditam que telas maiores são a preferência para consumo de vídeos, games e também para o uso de aplicativos de produtividade; 79% gostariam de ter a capacidade de ver e usar múltiplos aplicativos de uma só vez no smartphone; 91% esperam um aumento do uso do celular no próximo ano

Ficha técnica

Processador: octa-core de 7 nanômetros.

RAM: 12 GB.

Armazenamento: 256 GB.

Tela: 7,6 polegadas (2.2208 x 1.768p) e 6,2 polegadas (2.260 x 816p).

Câmera traseira tripla: 12 megapixels (f/2.2) ultra-grande angular; 12 megapixels (f/1.8) angular; 12 megapixels (f/2.4) telefoto.

Câmera frontal: 10 megapixels (f/2.2).

Câmera da capa: 10 megapixels (f/2.2).

Bateria: 4.500 mAh.

Rede: 4G/5G.

Peso: 282 g.