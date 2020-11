Câmera da Xiaomi leva a melhor em disputa contra iPhone 12 Pro Max

Em mais um round de uma briga sem fim entre fãs da Apple e dos smartphones da Xiaomi, segundo o site DxOMark, especializado em câmeras, quem leva a melhor é o Xiaomi Mi 10 Ultra. O iPhone 12 Pro Max, lançado recentemente, está em quarto lugar, enquanto o iPhone 12 Pro leva a quinta posição.

Mas nem mesmo a Xiaomi é a lider quando o assunto é a qualidade da câmera, segundo o site. O vencedor é o Huawei Mate 40 Pro. O site leva em conta protocolos como “câmera, selfie, display, áudio e alto-falantes”.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

A câmera do iPhone 12 permite fotos com 2,8 milhões de pixels e 460 ppi e manterá o padrão de câmeras duplas e triplas. Uma das lentes traseiras será ultrawide, com 12MP, enquanto a inferior tem 12MP e estabilização óptica de imagem.

Uma nova função de HDR foi adotada nas câmeras, chamada HDR 3. O modo noturno para fotografias funciona em todas as câmeras, frontal e traseiras.

Confira o top 10 de melhores câmeras segundo o DxOMark: