Blue Origin: Passagem para voo no espaço chega a US$ 2,8 milhões

A Blue Origin, empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, divulgou que os lances por um assento na nave New Shepard chegaram a 2,8 milhões de dólares (aproximadamente 14 milhões de reais).

Não, o voo não é para pagar uma visita a Estação Espacial Internacional ou Marte, mas sim a primeira tentativa de turismo espacial. Seis tripulantes irão participar de uma viagem de 11 minutos até 100 quilômetros acima da superfície da Terra, no dia 20 de julho, partindo do Texas, nos Estados Unidos.

Quando a nave New Shepard atingir uma altitude elevada, a cápsula na parte superior do foguete de reforço, onde estarão os seis tripulantes, será separada do restante para retornar a atmosfera. Paraquedas da cápsula serão abertos para um pouso seguro.

A empresa de Jeff Bezos já realisou uma série de voos com o New Shepard. O mais recente foi em 14 de abril, quando um boneco de teste de impacto serviu como tripulante. Este foi o 15° voo de teste consecutivo com a nave sem qualquer tripulação a bordo.

De acordo com entrevista da Blue Origin ao site de notícias Insider, mais de 5.200 candidatos em 136 países haviam licitado pelo ingresso desde quarta-feira, 18, quando as ofertas foram abertas. De primeira, o leilão começou com lances lacrados, no dia 5 de maio.

O dinheiro arrecadado irá para a fundação da Blue Origin, Club for the Future ("Clube para o Futuro", em português), que, segundo a empresa, irá contribuir para o desenvolvimento da vida no espaço.

Caso tenha 2,8 milhões e 1 dólar sobrando, pode acessar o site da Blue Origin e dar o lance. A última fase do leilão será ao vivo no dia 12 de junho.