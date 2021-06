Apple anuncia novas ferramentas para iPad e AirPods com iOS 15

Nesta segunda-feira, 7, durante a WWDC 2021, conferência para desenvolvedores e um dos principais eventos do mundo da tecnologia, a Apple anunciou novidades para o iPadOS 15 e AirPods.

Como o novo iPhone e o leilão do 5G afetam a bolsa? Entenda assinando a EXAME.

Na WWDC, a Apple tradicionalmente apresenta como serão as próximas versões de sistemas operacionais como iOS, para iPhones, macOS, para Macs, e iPadOS, para os tablets.

Pela segunda vez, a conferência será completamente virtual e gratuita para todos os desenvolvedores das plataformas da companhia por causa da pandemia do coronavírus. Ela pode ser assistida pelo site da empresa.

AirPods

Com o iOS 15, os AirPods terão a ferramenta "Convesation Boost" (algo como "impulsionamento de conversa" em português) para ajudar pessoas com problemas auditivos leves a escutar melhor. O aparelho irá focar a pessoa que está falando na frente do usuário, tornando mais fácil para ouvir e acompanhar.

Será possível também reduzir a quantidade de ruído ambiente e encontrar os AirPods através do aplicativo Find My iPhone. O app irá mostrar a proximidade dos fones de ouvido, emitir um ruído deles caso necessário e alertar o usuário via notificação quando os aparelhos forem deixados em algum lugar.

iPadOS 15

A nova atualização do iPadOS 15 está tornando o aparelho mais versátil e ainda mais distante de sua versão móvel. Na tela inicial, será possível adicionar widgets maiores, com mais informações e em um tamanho compatível ao do aparelho.

Visão dos Widgets na tela inicial do iPad Visão dos Widgets na tela inicial do iPad

Ainda focando a otimização da tela inicial, o novo software contará também com a App Library ("biblioteca de aplicativos", em inglês), onde o usuário terá acesso a todos os aplicativos instalados de forma fácil, podendo organizar e ocultar qualquer um quando preferir.

Outro recurso é o Shelf ("estante"), que dá acesso fácil a todas as janelas abertas de um aplicativo — como os guias abertos do Safari, por exemplo.

A empresa de Tim Cook ainda anunciou o aplicativo Multitasking ("multitarefas") para iPadOS15. Nele, é possível trabalhar com dois aplicativos ao mesmo tempo com a ferramenta de dividir tela.

O Tradutor também chegou no iPadOS15 com foco em conversas. Nele, é possível praticar escrita à mão em outro idioma ou só falar — o Tradutor automaticamente detecta qual idioma o usuário está falando e começa a traduzir.

Notes e QuickNote

O aplicativo de Notas veio com atualizações no iPadOS 15. Novos recursos para colaboração e organização estão disponíveis, como mencionar algum contato com "@" para o mesmo usuário receber uma notificação.

Já o QuickNote é uma maneira rápida e fácil de chegar a uma anotação enquanto usa o iPad. É só deslizar e o app aparece no canto da tela, onde é possível digitar ou escrever qualquer informação rapidamente.

O app também sabe qual aplicativo o usuário está usando. Quando a anotação vem de algum site no Safari, por exemplo, a nota aparece toda vez que o site é acessado.

Saiba todas as novidades do WWDC 2021, evento da Apple: