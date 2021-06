Apple anuncia iOS 15 e mudanças nas notificações para facilitar foco

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 7, o iOS 15, a nova versão do sistema operacional dos iPhones. As novidades foram apresentadas durante a WWDC, conferência mundial para desenvolvedores da Apple.

O evento é o momento do ano em que a Apple anuncia as principais mudanças nos produtos da empresa e as novas funções nos sistemas operacionais de smartphones, tablets e computadores. Atualizações de privacidade também foram mostradas.

Em 2021, uma das principais novidades são mudanças no centro de notificações. A empresa anunciou um novo visual para a função, e a possibilidade de disponibilizar diferentes tipos de perfis para os usuários.

Com isso, é possível delimitar se o usuário está no trabalho ou em um jantar com a família, e assim limitar as notificações. As mudanças devem liberadas para os usuários entre setembro e outubro deste ano, quando ocorrem as atualizações de sistema.

Por exemplo, durante o trabalho o smartphone ficaria reservado para os apps profissionais e com mensagens somente de contatos de trabalho.

Novo centro de notificações permitirá determinar diferentes perfis no iPhone Novo centro de notificações permitirá determinar diferentes perfis no iPhone

Durante o período em que o perfil está ativo, somente o que for permitido naquele foco poderá emitir notificações no smartphone.

Spotlight e fotos

A Apple também anunciou a capacidade de selecionar e procurar textos em imagens e fotos. Com a função, é possível copiar textos de imagens, como uma receita, por exemplo, e colocar em um app para edição de texto. É possível transformar ainda números de telefone em links e discar diretamente para um restaurante cujo número está na fachada.

Outra mudança nas fotos está na capacidade de criar álbuns de memórias com tecnologia e inteligência artificial. Na nova versão do sistema, ficará mais simples integrar mudanças e editar as imagens, além de incluir músicas para criar álbuns de memórias de viagens.

Previsão do Tempo

A Apple finalmente anunciou mudanças substanciais no aplicativo de tempo. A partir de agora ele terá um novo design e conterá novas informações, como pressão barométrica e novas formas de apresentar dados como qualidade do ar.

Conversas no FaceTime

Depois de um ano quase que completamente voltado a conversas via vídeo-chamadas, a Apple resolveu atualizar o funcionamento do FaceTime.

A empresa agora incluiu tecnologia de isolamento de voz, para bloquear barulhos do ambiente e focar na voz do interlocutor. Uma função de voz espacial também será trazida ao app, permitindo que, em uma ligação, a voz de cada um dos participantes venha de uma direção diferente.

Segundo a Apple, essas novidades são voltadas para que as conversas soem "mais naturais".

Será possível também criar links de conexão para utilizar o FaceTime para conversas agendadas, que poderão ser acessadas em outros sistemas operacionais, como Windows, através do navegador web.

A Apple também está incluindo funções de compartilhamento de tela, de vídeo e de áudio, permitindo ver séries na Apple TV+ ou ouvir músicas na Apple Music em conjunto.

Documentos na Carteira

A Apple Wallet do iPhone passará a ter a possibilidade de integrar identidades e outros documentos, além de chaves digitais para automóveis, por exemplo.

Dispotivos que receberão a atualização

Todos os seguintes dispositivos poderão atualizar para o iOS 15: