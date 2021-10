Após vazamento do código-fonte, Twitch tem site invadido

A plataforma de streaming Twitch teve seu código-fonte, histórico e dados de pagamentos completamente vazados após um ataque hacker na quarta-feira, 6. No entanto, não demorou muito para que os criminosos descobrissem meios de invadir o site e causar novos problemas.

Nesta sexta-feira, 8, a plataforma foi descaracterizada, e ganhou na primeira página fotos do CEO da Amazon, Jeff Bezos. Segundo relatos de usuários, os invasores colocaram imagens de Bezos nos banners de jogos populares na plataforma.

No primeiro ataque, um usuário anônimo publicou no fórum 4Chan um link com 125 gigabytes, alegando que buscava "promover disrupção e competição no espaço do streaming online" já que a "comunidade [da Twitch] é uma repugnante fossa tóxica".

O vazamento foi intitulado "parte um", sugerindo que mais está por vir. Segundo a mensagem publicada pelo hacker, o arquivo inclui:

3 anos de informações sobre pagamentos feitos a streamers na Twitch;

streamers na Twitch; Todo código-fonte da twitch.tv;

Clientes Twitch de console móvel, desktop e videogame;

SDKs (ferramentas que possibilitam o desenvolvimento do software) e serviços internos da AWS (Amazon Web Services) usados pela Twitch;

Dados sobre outras propriedades da Twitch, como IGDB e CurseForge;

Ferramentas internas de segurança

O hacker também divulgou um app nunca lançado da Amazon Game Studios e todo seu código-fonte, chamado de Vapor. A suposta loja de games seria um futuro concorrente da Steam.